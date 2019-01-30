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Fiyatlarda yüzde 200 indirim yapıldı

Balıkesir'de yükselen hava sıcaklıkları hem tezgahlardaki balık çeşitliliğini arttırdı hem de fiyatlarda yüzde 200'e varan düşüşlere neden oldu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:56
Fiyatlarda yüzde 200 indirim yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde tezgahlardaki balık çeşitliliği artış gösterirken, fiyatlarda ise yüzde 200'e varan düşüşler meydana geldi.

Geçtiğimiz haftalarda havaların soğuması ve geceleri eksi 5 derecelere varan hava sıcaklıklarının görülmesiyle birlikte balıkçı tekneleri denize açılamamış ve avlanan balık miktarında düşüş gözlendiği için balık fiyatları yüzde 300 oranında zamlanmıştı.

Marmara Körfezi'nde 3 gündür etkisini sürdüren lodos ve gündüzleri 10 derecelere kadar yükselen hava sıcaklıkları balık yasağının başlamasına 2 ay kala tezgahlarda adeta şenliğe sebep oldu.

Geçtiğimiz haftalarda kilosu 30 TL'ye kadar yükselen dar gelirlinin en çok tercih ettiği balık olan hamsinin kilosu 10-15 TL'ye kadar geriledi. Balıkçı Cem Tecimen fiyatlardaki düşüşü ve balık tezgahlarını nabzını İHA'ya değerlendirdi. Tecimen, "Havaların sıcaklıklarının artması ile kolyoz gelmeye başladı. Yerli kolyoz tezgahlarımızdaki yerini aldı. Hamside fiyat düştü. Kilosu 10-15 TL'den satılıyor. İstavritin ise kilosu 10 TL'ye alıcı buluyor. Çinekop mevsimi bittiği için fiyatı yükseldi. 35 liradan başlayıp 60 liraya kadar çinekop var. Levrek ve çipura satıyoruz. İnşallah havalar böyle gider de balık yasağına 2 ay kala halkımız ucuz balık yer" dedi.

Balıkçı Ali Çakıroğlu ise, insanoğlunun genetiği ile oynayamadığı tek canlının balık olduğunu belirterek, "Balık protein deposu. Balık Halimize şu günlerde bol miktarda hamsi balığı geliyor. Fiyatı 10 TL civarı. Bir kilosu ile 3 kişilik bir aile rahatlıkla doyar. Onun haricinde istavrit, kolyoz, çinekop ve lüfer balığı satıyoruz" diye konuştu. 

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:56
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Bandırma Su Ürünleri Hali
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

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  • arifarif54 dk önce
    10 liralık balıkta %200 indirim yapıldıysa balıkçının size bir kilo balıkla beraber bir 10TL. takdim etmesi gerekir.Yani üstüne para vermesi gerekir.
  • AbdullahAbdullah59 dk önce
    İndirim yüzde yüz olursa ürün bedava olur. Yüzde iki yüz olursa üstüne para almamız lazım.

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