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Fiyatlara düzenleme bekliyoruz

Gazetemiz okurlarından Ahmet Nuroğlu, "Fiyatlara düzenleme bekliyoruz" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

24 Ocak 2019 Perşembe 13:11
Fiyatlara düzenleme bekliyoruz

Ahmet Nuroğlu

Yıllardır yurtdışında yaşamaktayım (USA) ve yıllardır daTHY’yi kullanıyordum. Ta ki geçen yıl uyguladıkları fiyat politikasının ne kadar kötü olduğunu görünceye kadar.

Ben ailem ile birlikte New York şehrinde yaşıyorum, bütün yaz ve arada kışları da Türkiye’ye yani vatanımıza ailemizin yayına gidiyoruz.. Türk Hava Yolları nedense geçen yazdan itibaren uyguladığı fiyat politikası ile bizi üzüyor.. Sadece ben değil buradaki birçok gürbetcinin kullanmaya başladığı bir yol.. THY’nin bana geçen yaz verdiği fiyat 1,500 dolarken ben başka hava yollarından 600 dolara aldım.. 5 kişilik bir ailede ne kadar fark yaptığını siz hesap edin..

Ben yıllardır Amerika’nın New York şehrinde yaşıyorum, yıllar önce burda bir büyüğümden duymuştum THY’nin burada ( New York) uçuşlarını başlatmasının hikayesini.. Rahmetli Turgut Özal ameliyat olmak için Texas Houston’a geldiğinde, orada ona geçmiş olsun ziyaretine giden ( New York’dan) saygın işadamları ve dernek başkanları rahmetli Özal ile sohbet ettikten sonra Özal’ın onlara kendisinden herhangi bir istekleri olup olmadığını sormuş. Onlar da thy buraya uçak seferleri yaparsa burdaki gurbetçilerin Avrupa’dan aktarmadan (o zamanlarda Avrupa’dan aktarma çok zahmetli ve çok zaman alıyormuş) direkt Türkiye’ye gidebilirlerse, bunun burdaki Türk topluluğuna büyük hizmet olacağını söylemişler. Allah razı olsun o da bunu yapmış .. Bizler burada kazandıklarımızı Türkiye’ye gönderiyoruz ve her yıl yazları çocuklarımız kültürümüzü ve Türk kimliklerini unutmasınlar diye büyük masraflar yapıyoruz .. Teşekkür ederim, Allah’a emanet olun.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:11
  1. Ahmet Nuroğlu
  2. USA
  3. Türk Hava Yolları
  4. New York
  5. Turgut Özal
  6. Texas Houston

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