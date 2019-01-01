Fiyatlar yerinde sayıyor, nakdi olan kazanıyor

Mayıs ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.16 oranında artış, 2+1 konut tipinde yüzde 0.21 oranında artış, 3+1 konut tipinde yüzde 0.21 oranında nominal artış ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.06 oranında nominal artış yaşandı. Bu durum nakdi olanlar için büyük bir avantaj şeklinde yansıyor. İnşaat maliyetleri yıllık bazda yüzde 50 civarında artarken, hazır dairelerin önceki yılki fiyatlardan satılması en çok yatırımcılara yarıyor. Kira değerlerinde enflasyon oranındaki artış dikkate alındığında yatırımcılar doğru lokasyonlardan alım yaptıklarında hem ucuza daire almanın avantajını yaşıyor hem de dairelerini değerinde kiraya verebiliyor.