"Fiyatlar, tanzim satışlar sayesinde bir haftada düştü"

NİĞDE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tanzim satışlar sayesinde sadece Ankara, İstanbul'un değil, Niğde'nin Nevşehir'in her yerin fiyatları bir haftada düştü. Biz fiyatları düşürünce marketlerde manavlarda pazarlarda fiyat düştü." dedi.

Pakdemirli, Yeşilgölcük Beldesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yeşilgölcük Belde Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Yaklaşan yerel seçimlere değinen Pakdemirli, 24 Haziran'da AK Parti'nin 2023'e kadar iktidarda olması için vatandaşların vize verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Başkanlık sistemine geçtik. Henüz bunun etkilerini görmediniz ama artık size daha iyi hizmet etmenin bir yolu. Koalisyon üretmeyen bir sistem istiyorduk. 1970'li yıllarda temel ihtiyaç maddelerinin birçoğunu sırayla karneyle alıyorduk. 1980'li yıllarda Özal'ın gelmesiyle Türk milleti hakikaten prangalarını kırdı. Türkiye artık ileriye bakan güzel bir ülkeydi. Ama 1990'lara geldiğinde ne yazık ki Türkiye koalisyonlarla tekrar tanıştı. Üç dört gün önce 28 Şubat'tı. Postmodern darbeyi unutmamamız, unutturmamamız lazım. AK Parti'yi kapatma davalarını, Gezi olaylarını, 17-25 Aralık darbesini, darbe girişimini, ekonomik taarruzu unutturmamamız gerekiyor. 15 senedir, vatandaş iktidarın arkasında durdu. Bu süreçte Türkiye'yi istikrarsızlaştırılmaya çalıştılar. Türkiye'nin istikrara, iyi yönetilmeye vatandaşın derdiyle dertlenen bir yönetime ihtiyacı var. Vatandaşın derdini çözmeye çalışan bir iktidara ihtiyacı var."

Pakdemirli, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının birleştirilmesiyle toprağın ve suyun birlikte yönetilir hale geldiğini aktararak, bundan sonra çiftçilerin daha iyi hizmet alacağını, son ekonomik taarruzda maliyetleri artan çiftçinin sorunlarını mümkün mertebe çözmeye çalıştıklarını anlattı.

- Tanzim satışlar

Tanzim satışlara değinen ve bunun ihtiyaçtan doğduğunun altını çizen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Devlet sahaya iner mi? İnmez. Bu kooperatiflerin, birliklerin işidir ama biz mecbur kaldık, sahaya indik. Tanzim satışlar sayesinde sadece Ankara, İstanbul'un değil, Niğde'nin Nevşehir'in her yerin fiyatları bir haftada düştü. Biz fiyatları düşürünce marketlerde, manavlarda, pazarlarda fiyat düştü. Bir tarafta üreticimiz 3 liraya satarken İstanbul'daki Ayşe Teyzemiz 11-12 liraya yiyordu. Bu hak mıydı? Değildi. O yüzden biz de dedik ki siz madem böyle yapıyorsunuz, bu kadar haksız yere para kazanan var, benim üreticim eziliyor. Ben üreticiden tüketiciye direkt koyarım, üreticimiz belki aynı fiyata satar ama daha bereketli olur."

Türkiye'nin bazı durumlarda ithalat yaptığına da değinen Bekir Pakdemirli, "Afet, sel olur Türkiye ithal etmek zorunda kalırsa bazı şeyler yapabilir. Bunları da çok da kafaya takmamamız lazım. Soğanların içi çürüdü sıkıntı oldu. Eğer bugün ithalatı yapmamış olsaydık sofralarımızda soğan olmayacaktı. Bu anlamda üretim ve stokumuz yeterli olduğu müddetçe biz asla patates üreticimizi üzmeyiz." ifadelerini kullandı.

Programa, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergun, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir ve çok sayıda partili katıldı.







