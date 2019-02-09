"Fiyatının artırılması sigarayla mücadelede en etkili yöntemlerden"

Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez 1996 yılında yürürlüğe giren ve daha sonra dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle 2008 yılında revize edilen Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un önemli olduğunu söyledi.

Kanunla sigara reklamlarının ve sigaranın kapalı alanda tüketiminin yasaklandığını, bu yasakları denetlemek için komisyonlar kurulduğunu hatırlatan Bilir, bu gibi çalışmalar sonucunda Türkiye'nin tütünle mücadelede dünyaya örnek olacak başarı elde ettiğini vurguladı.

Türkiye'de, reklamlarının 1984 yılında başlamasıyla sigara kullanımının ciddi oranda yükseldiğini belirten Bilir, şöyle devam etti:

"Önceleri ülkemizde en fazla 4 bin olan akciğer kanseri hastası sayısı, 2004 yılında 50 bine kadar yükseldi. Sigaranın yol açtığı en önemli hastalıklardan biri akciğer kanseridir. Bir kişinin akciğer kanserine yakalanabilmesi için 20 yıl boyunca günde 1 paket sigara içmesi gerekmektedir. 20 yıl boyunca her gün 1 paket sigara içen kişi, bu sürede sigaraya ortalama 100 bin lira harcamaktadır. 100 bin lira harcayarak akciğer kanseri hastalığına yakalanan kişi, bu hastalığın tedavisi için ortalama 170 bin lira harcamalıdır. Bir kişinin hastalığa yakalanması ve hastalıktan kurtulması için yaptığı 270 bin liralık harcama, ülke ekonomisine büyük bir yük getirmektedir."

- "Fiyatı yükseldiği dönemlerde sigara tüketimi azalıyor"

Bilir, uluslararası alanda yapılan çalışmalarda, fiyatı yükseldiği dönemlerde sigara tüketiminin azaldığının tespit edildiğine dikkati çekti.

Türkiye'de sigara fiyatının dünya piyasasına oranla düşük olduğunun altını çizen Bilir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 20 milyon civarında insanın sigara kullandığı tahmin ediliyor. Sigara kullanımını azaltıcı birtakım uygulamalar yapılması gerekiyor. Fiyatlarının artırılması, sigarayla mücadeledeki en etkili yöntemlerden biridir. Dünya ortalamasının gerisinde olan ülkemizdeki sigara fiyatları daha da yükseltilmelidir. Fiyatların artırılması konusunda Maliyenin, ilgili bakanlıkların desteği gerekmektedir. Çocuklara sigara satışının önlenmesi de tütünle mücadelede önemli bir etkendir. Kanunumuz, 18 yaş altı bireylere sigara satışını yasaklamaktadır. Hatta bu suçu işleyenlere kanunumuzda hapis cezası öngörülmektedir ancak halen 18 yaş altı çocukların neredeyse yarısı diledikleri şekilde sigaraya ulaşabildiklerini söylüyor."

Bilir, sigara paketlerinin tek tipleştirilmesini içeren kanunun TBMM'den geçtiğini ve yıl sonuna kadar düz paket uygulamasının yürürlüğe gireceğini anımsatarak, uygulamanın halk eğitimi ve toplumun bilgilendirilmesi bakımından önemli bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.