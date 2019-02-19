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Fiyatı sürekli yükseltiliyordu! Hükümet harekete geçti

Dolar bahanesiyle zam üstüne zam yapılan damacana sulara indirim beklerken zam gelmesi sonrası hükümet harekete geçti. Hükümet, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim listesine ambalajlı suları da alma kararı verdi.

19 Şubat 2019 Salı 09:43
Fiyatı sürekli yükseltiliyordu! Hükümet harekete geçti

Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaş sonrası doların 7,21 TL'ye kadar çıkmasını bahane ederek damacana su fiyatlarına yüzde 70'e varan zam yapan firmalar hem doların düşmesine hem de tavan fiyat uygulamasına rağmen fiyatlara indirim yapmadıkları gibi üstüne bir de zam yaptılar.  

Damacana su fiyatlarının 15 TL'yi geçmesi sonrası hükümet sebze ve meyve de olduğu gibi geçti. Fiyat artışlarını takibe alan bakanlık, pazara hakim firmalardan zamların gerekçelerine dair bilgi ve belge isteyecek.

Tavan fiyat uygulamasına göre su fiyatları

19 litre polikarbon damacan dönüşümlü 9,5 lira,
19 litre polikarbon damacana dönüşümsüz 11 lira,
10 litre pet su dönüşümsüz (2 adet) 12 lira,
5 litre pet su dönüşümsüz (4 adet) 12 lira
1,5 litre pet su dönüşümsüz (12 adet) 12 lira
0,33 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira
0,5 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira
0,33 litre cam şişe dönüşümsüz (12 adet) 17 lira
0,75 litre cam şişe dönüşümsüz (6 adet) 15 lira
180 cc bardak su (60 adet) 12 lira
200 cc bardak su (60 adet) 12 lira
250 cc bardak su (40 adet) 11 lira
300 cc bardak su (40 adet) 11 lira
20 şişe dönüşümsüz maden suyu 13 lira
24 şişe dönüşümsüz maden suyu 15 lira

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:43
  1. damacana su
  2. su fiyatları

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