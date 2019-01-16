Milyonları yakından ilgilendiren 'temel ihtiyaç maddesi'nin fiyatı dolar ve eurodan daha hızlı yükseldi!

Ekonomide oldukça zorlu bir dönemi geride bırakan ve gerek hükümetin attığı adımlar gerek kamu kurumlarında başlatılan uygulamalar ve açıklanan yeni destek paketleriyle ilk şoku kısa sürede atlatan Türkiye 2019 için de devlet/özel sektör birlikteliğiyle yeni bir yol haritasında ilerliyor.

Ekonomideki dalgalanmayı ve kısa süreli kriz ortamını fırsata çeviren kimi sektörler, ürünlerine yaptıklarını yüksek zamlarda ilk dönemlerde döviz kurlarını bahane etse de gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.

Dolar ve Euro'nun şoku atlatıp gerilemesine rağmen fiyatlarında kesinlikle indirime yanaşmayan bazı firmalar, özellikle yeni yılla birlikte ürünlerini daha da zamlı bir şekilde piyasaya sürmeye başladı.

Bebek bezi bu kez cüzdanları pişik yaptı

Kriz ortamında fiyatı en çok artan ürünlerden biri de milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren ve çocuklu aileler için 'temel ihtiyaç maddesi' olan bebek bezleri oldu.

Bebek bezlerinde son 6 aylık dönemde kimi markaların fiyat artışı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Öyle ki bir markanın 2018 yılı Haziran ayında 104 liradan sattığı ürün, Eylül ayında 145 TL'ye yükseldi.

Yeni yılla birlikte bir zam daha

Üç ay gibi kısa sürede yarı yarıya zamlanan ürünün fiyat artışı Kasım'da da durmadı ve bu kez fiyat en ucuz sitelerde 175 TL'ye çıktı.

Anne babalar ne olduğunu anlayamadan ilgili firma yeni bir zamla müşterilerin karşısına çıktı. Yeni yılın ilk günleriyle birlikte aynı ürün yine internet üzerinden en ucuz sanal markette 291 TL'ye yükseldi.

Ekonominin fırtınalı döneminde ürünlerine zam yapanlarla ve sahip oldukları malları stoklayan vatandaşı ciddi anlamda mağdur etti.

O dönemde kimi firmalar 'Elimizden bir şey gelmiyor. Döviz kurlarındaki artış herkesin malumu' dese de bebek bezlerindeki artışın hem Euro'dan hem de Dolar'dan daha fazla olması dikkatlerden kaçmıyor. Bez firmalarının zam yaptığı tarih aralığında Euro kurundaki artış oranı yüzde 30 seviyelerindeyken, bez fiyatlarındaki ortalama artışın bu oranın çok daha üstünde olduğu biliniyor.

Denetimsiz bir piyasa anlamı çıkmamalı

Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal, yenisafak.com'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada, serbest piyasa ekonomisinin aynı zamanda 'denetimsiz bir piyasa' anlamına gelmediğini vurguladı.

Bez fiyatlarının halen Ağustos ayındaki döviz kurlarındaki dönemle aynı kaldığını anlatan Koçak, "Kur 7 TL'den 5.50 seviyelerine geriledi ancak değişen bir şey yok. Vatandaşın beklediği indirim gelmedi" diyerek şöyle devam etti:

"Tabi ki üreticiye 'neden bu fiyata satıyorsun' diyemeyiz ancak vatandaşların da ucuza kaliteli ürün edinmek gibi bir hakkı olduğunu da atlamamak lazım. Eskiden piyasada tavan fiyat uygulaması vardı. Perakende piyasasında faturaya göre etiket denetleniyordu. Şimdi bu yok. Rekabetin korunması şart. Devletin bu noktada ya tekeli kıracak teşviklerde bulunması ya da piyasayı daha sıkı bir şekilde denetlemesi hayati önem taşıyor."