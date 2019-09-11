Erdoğan 17 TL demişti! 13 TL'ye kadar düştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Temmuz'da kilo başına 17 lira olarak açıklanan kabuklu fındık alım fiyatı, TMO’nun ödeme yapmayacağı söylentisiyle 13-14 lira bandına kadar düştü.11 Eylül 2019 Çarşamba 07:25
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) üreticiye 11.2 milyon lira ödeme yapmasıyla ise fiyatlar yeniden 14 liraya çıktı. FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, Avrupalı alıcıların yaptığı kara propagandanın fındık fiyatlarının serbest piyasada düşmesinde etkili olduğunu söyledi.
"Doğru değil"
Bayraktar, “Devlet fiyatı 17 liradan açıkladı, piyasa 15,5 liradan açıldı ama üç günde fındık fiyatı 13,5 liraya düştü. Bunu arz, taleple, pazara çok fındık inmesiyle açıklamak, izah etmek, irtibatlandırmak çok doğru değildir” diye konuştu.
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