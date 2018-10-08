Fitre ve zekâtlar Endonezya’ya

Deprem ve tsunami felaketini yaşayan binlerce Endonezyalı hala çaresizlik içinde kıvranırken dünya müslümanlarına fitre ve zekât çağrısı yapıldı. Endonezya’da deprem ve tsunaminin yaşandığı Sulawesi Adası’na yardım ulaştırmak için gelen Pakistan yardımlaşma kuruluşu olan Alkhıdmat Foundation Uluslararası Direktörü Jaleel Hasan, uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.

Bölgeye yardım dağıtmak üzere gelen Pakistan’dan gelen Alkhıdmat Foundation Uluslararası Direktörü Jaleel Hasan, depremin merkez üssü Patobo’da incelemeler yaptı. Hasan, birçok ülkede yaşanan depreme gittiğini ancak ilk kez böyle bir felaketle karşılaştığını söyledi.

Buradakiler şehittir

Tüm ülkelerden acil yardım yapmaları çağrısında bulunan Hasan, şunları kaydetti: “Tüm yollar 5 metre aşağıya göçmüş durumda. Bu bölgede yaşayan insanların kurtulma şansı yok. Binlerce cansız beden göçük altında. Yolların tamamı göçmüş, aynı zamanda metrelerce sürüklenmiş. Burada küçük bir kıyamet kopmuş ve evlerin tamamı yerin altına geçmiş vaziyette. Allah’ın izniyle buradakiler şehit mertebesindedirler ve cennetliktirler. Uluslararası kuruluşlardan fitre ve zekâtlarını bu bölgedeki depremzedelere göndermelerini istiyoruz. Göndereceğiniz fitre ve zekâtlar başta gıda ve birinci derece ihtiyaçlar için kullanılacaktır.”

Patobo bölgesinde incelemelerde bulunan Cansuyu Yardımlaşma Derneği Endonezya Koordinatörü Bayram Numan Köksal da durumun çok kötü olduğunu, manzaranın iç acıttığını belirterek, “Burada depremin şiddetini, derecesini anlatmak imkansız. Enkaz altında ne yazık ki hâlâ yüzlerce insan var” dedi.

Ölü sayısı 1944’e çıktı

Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 944’e yükseldi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 28 Eylül’de meydana gelen deprem ve tsunamide şu ana kadar bin 944 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sözcü Nugroho, yetkililerin kayıp sayısını belirlemeye çalıştıklarını da söyledi. BNPB’den yapılan açıklamada da felakette 2 bin 600’den fazla kişinin yaralandığı ve şimdiye kadar bin 755 cesedin gömüldüğü bildirildi.

67 bin ev ve 3 bine yakın okulun hasar gördüğünü belirten BNPB, 63 bin kişinin çadırlarda kaldığını kaydetti.