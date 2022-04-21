  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Kabataş yalancısı', 'her dönemin yalancısı'na çaktı!

Türk savunma sanayiinde müthiş hedef!

Otelin otoparkında şehit mezarı çıktı! İstanbul'da şoke eden görüntü

Erdoğan uyarmıştı... Kudüs'te radikal Yahudilerin yürüyüşü engellendi

Avrupa basınından bomba analiz: Erdoğan isterse "şah ve mat" der! Moskova gemisini batırılması...

Siyonist işgalci İsrail'den Gazze'ye alçak saldırı!

Siz bakmayın 6'lı masada oturduğuna! Ali Babacan'ın Tarkan kadar bile değeri yok

Onurlu geri dönüş nasıl olacak? Çavuşoğlu açıkladı! "451 bin göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi, 500 bin Suriyeli geri döndü!"

'Dava satmayı en iyi CHP bilir' dedik, sustu! Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı davası üzerinden iktidarı hedef aldı

Çavuşoğlu açıkladı: Çok ciddi rezervler var
Oruç Fitre ne zamana kadar verilir? Fitre bayramdan önce verilmeli mi?
Oruç

Fitre ne zamana kadar verilir? Fitre bayramdan önce verilmeli mi?

Mübarek ramazan ayının son günlerine girilirken vatandaşlar kimlerin fitre verebileceğini, fitrenin ne zamana kadar ödeneceğini araştırıyor. Peki, fitre bayramdan önce mi verilir? 2022 fitre ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-04-21 11:57:00 -
Fitre ne zamana kadar verilir? Fitre bayramdan önce verilmeli mi?

Huzur ve bereketin ayı ramazan 2 Mayıs’ta yerini şevval ayına bırakacak. Ramazan ayı bitmeden önce ise fitrelerin ne zaman verilmesi gerektiği sorusuna cevap aranıyor. Peki, fitre ramazan bayramından sonra da verilir mi?

Fitre ne zamana kadar verilir? Fitre bayramdan önce verilmeli mi?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

2022 fitre ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada 2022 yılı fitre miktarının 40 lira olarak belirlendiği ifade edildi.

İstanbul bugün iftar saat kaçta 21 Nisan | İstanbul akşam ezanı yatsı kaçta okunacak?
İstanbul bugün iftar saat kaçta 21 Nisan | İstanbul akşam ezanı yatsı kaçta okunacak?

Oruç

İstanbul bugün iftar saat kaçta 21 Nisan | İstanbul akşam ezanı yatsı kaçta okunacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay