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Oruç Fitre ne kadar? Zekat nasıl hesap edilir?
Oruç

Fitre ne kadar? Zekat nasıl hesap edilir?

Ramazan ayında fitre miktarı her yıl olduğu gibi bu yıl da merak ediliyor. Fitre miktarı pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, Fitre ne kadar? Fitre ne kadar? Zekat nasıl hesap edilir?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 22:40:00 -
Fitre ne kadar? Zekat nasıl hesap edilir?

Fitre ve zekat miktarı belirlendi. Her yıl Ramazan ayında gündeme gelen fitre ve zekat miktarı için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Fitre ne kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır.

Belirtilen meblağ, nakdî olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir.

Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.”

Zekat nasıl hesap edilir?

Diyanet'in zekat hesaplama sayfası üzerinden vermeniz gereken zekat miktarını hesaplayabilirsiniz.

Zekat hesaplamada mevcut borçlarınız düşüldükten sonra kalan malınız üzerinden zekatınızı hesaplayabilirsiniz.

Borçların düşülmesi ve zekat konusundaki sorularınız için fetva.diyanet.gov.tr adresinden, ALO190 destek hattından veya E-Devlet sistemindeki "Dini Soru Sor" servisinden destek alabilirsiniz.

ZEKAT HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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