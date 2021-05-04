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Dini Bilgiler Fitre internet üzerinden ödenir mi?
Dini Bilgiler

Fitre internet üzerinden ödenir mi?

İnternetten fitre nasıl ödeniyor? Tam kapanma süreci sebebiyle ülkemizde 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle ramazan ayı içerisinde ödemeleri gereken fitreyi nasıl nereden ödeyeceklerini araştırıyor. Peki, online fitre ödenir mi? İnternette fitre nasıl ödeniyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 15:23:00 -
Fitre internet üzerinden ödenir mi?

Koronavirüs salgınıyla online işlemler yaşamlarımızın merkezine yerleşti. Bir tıkla market alışverişinden, faturalara kadar pek çok işlem online olarak yapılabiliyor. Vatandaşlar tam kapanma sebebiyle internet üzerinden fire ödemenin doğru olup olmadığını merak ediyor. Fitreyi internetten ödemek olur mu?

Fitre internet üzerinden ödenir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, fıtır sadakasının (fitre) yardımlaşma ve dayanışmanın bir örneği olarak ramazan ayında muhtaçlara ödendiğini söyledi. Normalde fitrenin ödenme zamanının bayram sabahı olduğunu hatırlatan Bozkurt, "Fıtır sadakasının bayram sabahından önce de ödenmesi teşvik edilir. Yani, ramazan ilk gününden itibaren verilebilir. Ramazanın son 10 gününe girdik. Eğer vermediysek hala bir an önce vermemiz gerekir. Salgın nedeniyle mağdur olanlara fitre bedelini bir an önce ulaştırmalıyız." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle birinci derecede akrabamızı dahi göremiyoruz. Dolayısıyla muhtaç insanlara doğrudan ulaşma şansımız daha zordur. Biz, bu süreçte fakirlere telefonla ulaşabiliriz, hesap numaralarını alabiliriz. Mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden kişinin hesabına fitre bedelini gönderebiliriz. Bu tek bir tuşla mümkün. Tam kapanma sürecinde muhtaçlara bizzat ulaşma imkanlarımız kısıtlı olduğu için fitre veya zekatımızı internet bankacılığı üzerinden yani dijital ortamda kişilerin hesaplarına aktararak uzaktan ödeyebiliriz" dedi.

Fitre kime ne zaman verilir? 2021 fitre bedeli Diyanet
Fitre kime ne zaman verilir? 2021 fitre bedeli Diyanet

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Fitre kime ne zaman verilir? 2021 fitre bedeli Diyanet

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