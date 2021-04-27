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Oruç Fitre en son ne zamana kadar verilir? Fitre bayrama kadar verilmezse ne olur?
Oruç

Fitre en son ne zamana kadar verilir? Fitre bayrama kadar verilmezse ne olur?

Fitre verme süresi ne zaman bitiyor? Fitre ne zamana kadar verilir? Fitre ne kadar? Fitre kime verilmez? Ramazanda fitre ne zamana kadar verilir, fitre en son ne zamana kadar verilir? Ramazan ayının rahmet iklimini geride bırakılarak mağfiret yüklü bir manevi havaya girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayının sonu ise günahlardan af olunup cehennem azabından kurtuluş müjdesine nail olunmakta. Ramazan ayında oruç ibadetinin yanında fitre ve zekat da verilmekte. Diyanet 2021 fitre miktarını 28 TL olarak açıkladı. Peki fitre ne zamana kadar verilir?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 14:49:00 - 2021-04-27 14:50:23
Fitre en son ne zamana kadar verilir? Fitre bayrama kadar verilmezse ne olur?

Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir 

Fitre bayrama kadar verilmezse ne olur?

Fitre ne zamana kadar verilir? Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

Fitre kime verilmez?

Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

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