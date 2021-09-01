Fitnecilerin yardımcıları, Müslümanların düşmanları...

Müslüman; Tevhit inanıcını kalbiyle tasdik, diliyle ikrar eden, tüm insanlığın huzur ve barışı için Yüce Allah’ın (CC) koyduğu helal ve haram kurallarını tebliğ etmek için seçilmiş insandır. “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olmak üzere var edildiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz, Allah’a inanıp iman getirirsiniz” (Al-i İmran 110).

Şuurlu müslüman; İnsanların dünya ve ahirette mutlu olmaları için İslam dininin koyduğu kurallara muhalefet etmez. Barış, huzur, adalet, eşitlik ve merhamet dini olan İslam dininden korkmaz. Kurtuluşun Kur’an ve sünnette olduğu bilinciyle hareket etmekten çekinmez. Müslümanım diyen hiçbir insan, İslam dininin koyduğu haram ve helal kurallarını hafife alarak yoldan çıkmış fasıkların durumuna düşmez. Basit dünyevilik menfaatlerinden dolayı inanıyormuş gibi yaparak münafıklık yapmaz.

Müslüman olduğunu ikrar eden insan, zalimlere boyun eğmez, İnandığı gibi yaşamaya, gayret eden insanlara, irticacı, rejim düşmanı, gerici, yobaz, çağdışı, kan emici vampir, habis ur diyerek hakarette bulunmaz, zulme rıza göstermez. İslam dinine inanmayan insanlara, müslüman olun diyerek, baskı yapmaz. İslam dinine inanan insanlara, baskı yapan dinsizlerin, münafıkların ve fasıkların hakaret ve baskılarına müsamaha göstermez.

Müslüman olduklarını söyleyenler, her şart altında inandığı gibi yaşamaya çalışan müslümanlara “PKK teröründen daha tehlikelisiniz. Kamu alanında hizmet vermek, almak ve okumak istiyorsanız, başörtüsü takmayacaksınız, bizim dediğimiz gibi giyineceksiniz. Dediklerimizi yapmazsanız. Kamuda görev alamayacaksınız, hastanelerde tedavi olamayacaksınız, dini inancınıza göre konuşup, yazamayacaksınız, siyaset yapamayacaksınız. Koyduğumuz kurallara uymazsanız, polise şikâyet edeceğiz, gerekirse kolunuzdan tutup polise teslim edeceğiz, sokaklarda, parklarda, ulaşım araçlarında gördüğümüzde hakaret edeceğiz, gerekirse silah kullanmaktan çekinmeyeceğiz” tehditlerini yaptılar ve uyguladılar.

Üzülerek ifade edelim ki, bu çirkin ve ahlaksız saldırı ve tehditleri 28 Şubat sürecinde yaşadık. Sözünü ettiğimiz bu insanları alkışlayanlarla, dirsek teması içinde olan Mim’leri düşmüş bazı kişi ve siyasilerin tutum ve davranışları, milletimizin büyük ekseriyetini üzmektedir. İslam düşmanı batılıların ve yerli işbirlikçilerin hakaret ve yalanlarına, ses çıkarmayan Mim’sizlerin, bilerek/bilmeyerek müslümanlara hakaret eden, batılıların gönüllü piyadesi olan mankurtların yalanlarına alet olmaktan utanmıyorlar.

Şu hale bakın; Ülkemizin kalkınmasına engel olmak, siyasi istikrarını bozmak için yalan üretim merkezinden piyasaya sürülen ahlaksız yalanlara sarılmayı marifet biliyorlar. Ülkemizin aleyhinde arka arkaya üretilen yalanların nedenlerini araştırmadan yalan seviciliği yapmak bu aziz milletin evlatlarına yakışmaz. Tarih boyunca İslam dinine, müslümanlara ve ümmetin coğrafyasına saldıran şer güçlerle iş birliği yapanlar, şimdi de Taliban üzerinden İslam dinine ve müslümanlara ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıya geçtiler. Bu zavallılar bilsinler ki, zulüm zirve yapınca, zevali yakındır. Karanlıklar dünyasını bitirecek olan güneş doğmak üzeredir. Taliban konusunda peşin hükümlü değilim. Unutmayın ki, hiçbir grup, cemaat ve Taliban din değildir. Bu grupların hata ve kusurlarını İslam dinine mal etme alçaklığına hiçbir insan düşmemelidir. Taliban akıllı davranırsa, birlik ve beraberlik içinde Afgan halkını kucaklar ve siyasi istikrarını sağlarsa, batılı ülkeler Taliban için sıraya girdiklerinde, Taliban aleyhinde yalan yanlış haberler yapanların yarın ne yazacaklarını merak etmiyorum. Zira utanmaz yüze tükürsen, rahmettir diyerek Taliban’ın lehinde yazılar yazacaklardır. Yalan haberlerle, İslam dinini ve müslümanları kötü göstermek, hiç kimsenin haddine değildir. PKK, YPG, ESAT, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin yaptıkları ahlaksızlıkları, işkenceleri, tecavüzleri, soygunları, katliamları gördükleri halde gıkı çıkmayanların Taliban üzerinden İslam dinini, müslümanları, AK partisini, özelikle Sayın Erdoğan’ı eleştirmeye hakları yoktur. Fitne ateşine benzinle koşanlar, fitnecilerin yardımcıları, müslümanların düşmanlarıdır.