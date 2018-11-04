İsmail Tekpınar

Son haftalarda MHP ve AK Parti kanadından farklı söylemler çıkmaya başladı. Maazallah nazar mı değdi de ortam gerildi, söylemler saptırılıp yanlış anlaşılmaya sebebiyet verildi?

Sonunda yangına benzin döktüler, alevler göğe yükseldi. Bakalım kimleri yakacak…

Tabii akıllara şu sorular geliyor: İttifak tamamen bozuluyor mu?

Fitne tohumları saçanlara dikkat edilmesi lazım her şeyden önce…

Yerel seçim öncesi kırılmalar olmaması elzemdir.

Her iki tarafın da üslup ve tutumlarını kontrol etmesi önem arz ediyor… Birileri el ovuşturuyor ha birbirine düştüler ha düşecekler diye. Bunlara mahal vermemek, aynı zamanda da sağduyuyu muhafaza etmek liderlere düşüyor...

Eğer liderler yönetimi fikirlerde ve söylemlerde birleştiremezse taban dağılır, zarar herkese dokunur. Hele ki şu yorgun ve ekonomide buhranlı günlerde zarar katmerlenip sandığa yansır…

Her iki taraf da daha yapıcı, daha olumlu havaya tez zamanda girmeliler… İttifaka sadık kalınması hele ki şu süreçlerde daha bir önem arz eder. Ülkenin milli ve manevi terakkiyât etmeye başladığı bu dönemlerde bu ilerleyişin bozulması hepimizin gönlünü yaralar… Kanayan yara olan andımızın geri getirilmesi ve özellikle af söylemleri fitili ateşliyor…

Önce andımızı yazana bir bakın Türk mü? Rodos adasında doğan biri yazıyor, sonra 1932’de bu şahsın bakan olduğu dönemde Türkçe ezan okunmasında gayreti olan ve okutturan şahıs…

Biz ne kadar Türk isek, bizler coğrafya olarak Türklüğümüz kadar da Müslümanız…

Müslümanla Türk kimliğini birbirinden ayırınca ikisi de öksüz kalacaktır…

Tabii Türkçe ezanın fikir babası Ziya Gökalp’tir. Okunmaya ise 30 Ocak 1932’de başlanmış ve rahmetli Adnan Menderes’le 1950’de 18 yıllık dine zulüm ve batılı dayatma sona erdi…

Bu arada 1941 yılında Refik Saydam başkanlığındaki CHP hükümeti ve İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı döneminde yasalaştırılmaya çalışılmıştır. Lâkin başarılı olunamamıştır… Bir de merhum milli şairimiz Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’na bakın. Ayrıştırma mı var yoksa birleştirme mi? Ma’mafih yıllarca bu ülkede fetö’cüler “Andımızı” okumadılar mı? Hem de en gür sesle okudular. Daha ötesi Güney Afrikalı öğrencilere Onuncu Yıl Marşı’nı ezberlettiler, lakin ihanetin en büyüğünü yaptılar… Kendi yurdumuzun insanlarına bombalar kurşunlar yağdırdılar, ezdiler… Demek oluyor ki bir şeyleri dayatmanın gereği yok. Bizler asıl olarak zihinlere ahlak ve maneviyatı, doğruluğu, dürüstlüğü, milli olmayı işlemediğimiz sürece sabah akşam “Türküm doğruyum çalışkanım” dese neye yarar…

Velhasıl Cumhur İttifakı’nı tamamen bozmak sadece hainlerin ellerini güçlendirir… Düşmanları, özellikle sırtlan gibi bekleyen batılıları kendimize güldürtmeyelim…