Fıtır Sadakası Fitre |Diyanet Fitre 2021

Fıtır kelimesinin sözlük anlamı oruç açmaktır. Fitre kelimesi ise yaratılış anlamını taşır. Asıl adı fıtır olmasına rağmen halk arasında fitre olarak bilinir. Fitre Ramazan ayında verilen bir sadaka çeşididir. Ramazan Bayramına giren ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakta sorumlu oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları bir ibadettir. Fitre hakkında daha çok bilgi sahibi olmak isterseniz haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

Fitre nedir ve Diyanet fitre miktarı ne kadardır?

Fitre, Ramazan orucunun farz kılındığı hicretin 2. yılı Şaban ayında, zekâttan önce Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından verilmesi emredilen bir sadakadır. Bu bir yardımlaşma olup, orucun kabulüne, ölüm sırasındaki sıkıntılardan ve kabir azabından kurtuluşa bir vesiledir. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye ve onların da bayram sevincine katılmalarına bir yardımdır.

Fitre hakkındaki bazı hadisi şerifler şöyle:

Abdullah İbn Ömer’den şöyle dediği nakledilmiştir: “Hz. Peygamber fıtır sadakasını 1 sâ’ (ölçek) hurma ve 1 sâ’ arpa olmak üzere köle, erkek, kadın, küçük ve büyüklere farz kılmış ve insanlar (bayram) namazına çıkmadan önce verilmesini emretmiştir.” (Buhârî, Zekât, 76; Müslim, Zekât, 12 .)

Ebû Said el-Hudrî (r.a)’den rivayet edilen bir hadiste fitre verilebilecek maddeler ve miktarları şöyle belirlenir: “Biz Peygamber devrinde fitreyi, yiyecek maddelerinden 1 sâ’ olarak verirdik. O zaman bizim yiyeceğimiz arpa, kuru üzüm, hurma ve keş (yağı alınmış peynir) idi.” (Buhârî, Zekât, 74; A. İbn Hanbel, III, 73, 98.)

İbn Abbas (r. anhümâ)’nın naklettiği bir hadiste şöyle buyurulur: “Rasûlullah (s.a.s) oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerden arındırmak ve yoksullara yiyecek sağlamak için fitreyi farz kılmıştır. Fitreyi kim namazdan önce öderse, bu makbul bir zekât, kim de namazdan sonra öderse, herhangi bir sadaka olur.” (Buhârî, Zekât, 70, 71, 77; Müslim, Zekât, 12 , 13, 16)

Fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl 28 TL olarak belirlendi.