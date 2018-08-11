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Fitch Ratings'ten Yunanistan'a not kıyağı!

Fitch Ratings, Yunanistan'ın kredi notunu yükselttiğini duyurdu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:34
Fitch Ratings'ten Yunanistan'a not kıyağı!

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Yunanistan'ın kredi notunun 'B' seviyesinden 'BB-' seviyesine yükseltildiği, görünümünün ise 'durağan' olduğu bildirildi. Ülkenin kamu borcunun sürdürülebilir bir seviye kazandığı belirtilen açıklamada, borç yardımı önlemlerinin önemli hal aldığı kaydedildi. 

Kamu finansmanının gelişmeyi sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, Yunanistan ile Avrupalı kreditörler arasındaki ilişkinin önemli derece iyileştiği vurgulandı.

Ekonomik toparlanmanın zaman içinde sürdürülebilir olması durumunda Yunanistan'ın kredi notunun yükseltilebileceğine işaret edilen açıklamada, mali politikada gevşeme veya bankacılık sektöründe olumsuz gelişmelerin riskleri artırması durumlarında ise ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

Yunanistan ekonomisinin 5 çeyrek üst üste büyüme gösterdiğine yer verilen açıklamada, ekonominin 2018'de yüzde 2, gelecek yıl ise yüzde 2.3 oranında büyümesinin öngörüldüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:34
  1. yunanistan
  2. fitch

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