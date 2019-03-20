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Fitch küresel büyüme tahminlerini düşürdü

Kuruluşun, “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda bu yıl sonuna ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmini yüzde 3,1’den yüzde 2,8’e, gelecek yıl sonuna ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2,9’dan yüzde 2,8’e revize edildi

20 Mart 2019 Çarşamba 20:11
Fitch küresel büyüme tahminlerini düşürdü

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıl sonuna ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininin 0,3 puan düşüşle yüzde 2,8’e, gelecek yıl sonuna ilişkin büyüme tahmininin ise 0,1 puan düşüşle yüzde 2,8’e revize edildiğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi. 2019 ve 2020 yıl sonuna ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminleri düşürülen raporda bu yıl sonuna ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3,1’den yüzde 2,8’e, gelecek yıl sonuna ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 2,9’dan yüzde 2,8’e revize edildi.

Raporda, 2019 yıl sonunda küresel ekonomik büyümenin son tahminlere göre gerçekleşmesi durumunda, bunun yıllık bazda 2012 yılından beri küresel ekonomideki en sert azalış olacağının altı çizildi.

Küresel ekonomik büyüme görünümünde geçen yılın aralık ayından bu yana sert bir bozulmanın görüldüğü belirtilen raporda, ancak ilerleyen dönemde küresel resesyonun beklenmediği vurgulandı.

Avro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin zayıfladığı, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın da gelişen piyasalardaki etkilerinin görüldüğü kaydedilen raporda, “ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ticaret akışını bastırmış ya da bozmuş olabilir. Fakat esas olarak gelişen piyasalardaki düşük talep, ticaretteki yavaşlamanın temel unsuru oldu.” ifadeleri kullanıldı.

Küresel para politikalarına da değinilen raporda, ABD Merkez Bankası Fed’den daha önceki üç faiz artışı tahminine rağmen bu yıl sadece bir artışın daha yapılmasının beklendiği belirtildi.

Fitch raporunda, Avrupa Merkez Bankası’nın ise 2020 yılının sonundan önce politika faizini artırmasının olası görünmediği, bankanın 2019 yılının ilerleyen dönemlerinde net varlık alımlarına yeniden başlamasının beklendiği belirtildi.

Raporda ABD ekonomisinin bu yılın sonunda ve 2020 yılında sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 1,9, Avro Bölgesi’nin ise aynı dönemlerde sırasıyla yüzde 1,0, yüzde 1,3 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Çin ekonomisinin 2019 ve 2020 yıllarının sonunda yüzde 6,1 büyüme gerçekleştirmesinin öngörüldüğü kaydedilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerin de bu yılın sonunda yüzde 4,6, gelecek yılın sonunda ise yüzde 4,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton, “Verilerde bu denli geniş çaplı bozulmanın ardından şokun tam olarak kaynağını belirlemek kolay değil. Fakat gelişen piyasalarda azalan talebin küresel endüstriyel üretim ve ticaretteki gerileme döneminin kilit unsuru olduğuna inanıyoruz. Çin ve gelişen piyasalar gelecek 18 ay içerisinde küresel ticaret ve ekonomik görünüm açısından son derece önemli rol oynayacak.” değerlendirmesinde bulundu.


- Türkiye’de yüksek frekanslı göstergeler dengelemeye işaret ediyor


Fitch raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, geçen yılın son çeyreğindeki ekonomik büyümenin beklentinin altında olduğu, fakat bir önceki çeyreğe kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde yeniden büyümenin gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Raporda, “Kredi büyümesinin pozitif alana doğru ilerlemesi, ocak ve şubat aylarında satın alım yöneticileri endeksinin (PMI) son altı ayın en yüksek seviyesine yükselmesi, endüstriyel üretimin artmasıyla, yüksek frekanslı göstergeler ekonomide dengelenmenin olduğunu gösteriyor.” ifadesine yer verildi.

Raporda, yerel seçimlerin ardından mali politikanın daha sıkı olabileceği belirtilirken, enflasyonun zirve noktasından şubat ayında yüzde 19,7 seviyesine gerilediği, bu yılın ikinci yarısında politika faizinin enflasyondaki yavaşlama ile uyumlu şekilde daha düşük olmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, “Türkiye’nin ekonomik performansının 2020 yılında iyileşerek yüzde 3,0 seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor. Buna rağmen, büyüme potansiyelin altında kalmaya, enflasyon çift hanelerde olmaya devam edecek. Türkiye’nin geniş cari açığını finanse etme gereksinimi, olgunlaşmamış politika gevşemesi durumunda, gelecekte kur oynaklığının risk olabileceği anlamına geliyor.” ifadeleri kullanıldı.

Fitch Ratings’in raporunda Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 1,1 daralmasının, 2020 yılının sonunda ise ekonominin yüzde 3,1 büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Raporda ayrıca Türkiye’de, 2019 ve 2020 yıl sonları itibarıyla sırasıyla enflasyonun yüzde 15 ve yüzde 10, politika faiz oranın yüzde 20 ve yüzde 15, dolar/TL kurunun ise 5,70 ve 5,90 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.


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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 20:11
  1. büyüme
  2. Fitch Ratings
  3. küresel
  4. Londra

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