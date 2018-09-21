Fitch küresel büyüme tahminini azalttı

Fitch Ratings, ABD Doları/Türk Lirası paritesinin 6,2 TL civarında istikrar kazanmasını ve tahmin dönemi boyunca bu civarda seyretmesini beklerken, Türkiye'nin bir IMF programı veya sermaye kontrolleri uygulamayacağını öngördüğünü bildirdi.



Fitch bugün yayınladığı "Global Ekonomik Görünüm- Eylül 2018" raporda, ABD ve Çin arasındaki ticari sürtüşme nedeniyle dünya ekonomisi için büyüme tahminlerini aşağı çekerken, Euro Bölgesi, Çin ve gelişmekte olan piyasalar için beklentilerini de aşağı yönlü revize etti. Ancak ABD için tahminini yükseltti.



2018'de global büyümenin yüzde 3,3'e ulaşacağını ancak 2019'da yüzde 3,1'e (3,2) gerileyeceğini öngören Fitch, 2020'de büyümenin yüzde 3,0 olacağını tahmin etti.



Raporun Türkiye bölümünde kurlardaki zayıflığın, yüksek net döviz açığı olan özel sektörü gereceğini ve çeşitli kanallar yoluyla bankalar üzerinde baskı yaratacağını belirten Fitch, bunun kredi temin edilebilirliğinde azalmaya yol açacağını vurguladı. "Buna ek olarak, enflasyon satın alma gücünü azaltacak ve güven etkileri özel tüketimi ve yatırımı baltalayacak" değerlendirmesinde bulunan Fitch, yüksek frenkanslı verilerin çeyrek sonunda net bir yavaşlama gösterdiğini ve Temmuz-Ağustos anket verisinin 2018 3. çeyrekte daralmaya işaret

ettiğini vurguladı.



Fitch, Türk ekonomisinin 2018'in ikinci yarısında resesyonda olacağını, yıllık bazda etkilerin 2019'da daha telaffuz edilir olacağını belirtirken, büyümenin tahmin dönemi boyunca trendin altında kalacağını tahmin etti.