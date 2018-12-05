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Fitch, Çin’in kredi notunu teyit etti

Fitch, Çin’in "A+” olan kredi notunu ve "durağan" görünümünü korudu -Açıklamadan: -"Çin'in notları, ülkenin güçlü dış finansmanı, güçlü makro ekonomik performansı ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmasıyla destekleniyor”

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:18
Fitch, Çin’in kredi notunu teyit etti

İSTANBUL (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin’in kredi notunu "A+” ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Fitch Ratings'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin’in uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi notunun "A+” ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

Karara ilişkin yapılan açıklamada, Çin'in notunun ülkenin güçlü dış finansmanı, güçlü makro ekonomik performansı ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmasıyla desteklendiği belirtilerek, “Son çeyreklerde yavaşlayan büyüme, daha fazla destekleyici büyüme önlemi lehine ekonomik politika ortamının yeniden ayarlanmasını tetikledi.” denildi.

Açıklamada, “Fitch, yetkililerin orta vadeli finansal riskleri ve ekonomik dengesizlikleri önemli ölçüde artırabilecek kredi kaynaklı teşvik politikalarının türünü durduracağına inanıyor, ancak bu durum 2019-2020 yılları arasında ülke notu için aşağı yönlü bir risk olarak kalmaya devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Çin’deki büyümenin 2018'deki yüzde 6,6'dan 2019 ve 2020'de yüzde 6,1'e gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

ABD ve Çin arasında G20 zirvesinde varılan bir anlaşmanın geçici olarak dış baskıları hafifletmesinin muhtemel olduğu ve bunun da ABD'deki tarife artışlarının ertelenmesine neden olabileceği öngörüsünde bulunulan açıklamada, “Yine de Fitch, ABD-Çin ticaretindeki gerilimlerin, müzakere pozisyonlarında belirgin bir genişlik olduğu göz önüne alındığında, önümüzdeki yıl yeniden yükselme potansiyelinin olduğuna inanıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca pazar odaklı reformların 1978'de başlamasından bu yana 40 yıllık hızlı büyüme sonrasında bile Çin'in gelir ve gelişim seviyesinin emsalleriyle karşılaştırıldığında düşük kaldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 11:18
  1. Çin
  2. Fitch

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