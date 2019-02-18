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Fıstık ile kaymağın buluştuğu eşi benzeri olmayan tatlı: Cennet Çamuru

Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil yapılan Kilis’e özgü cennet çamuru tatlısı, lezzetiyle Türkiye’nin en çok beğenilen tatlıları arasında yer alıyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:35
Fıstık ile kaymağın buluştuğu eşi benzeri olmayan tatlı: Cennet Çamuru

Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil yapılan Kilis’e özgü cennet çamuru tatlısı, lezzetiyle Türkiye’nin en çok beğenilen tatlıları arasında yer alıyor.


Cennet çamuru-kaymaklı kırma künefe isimleriyle bilinen tatlının coğrafi işareti tescili geçen yıl Türk Patent tarafından yapıldı.


Kilis’e özgü tatlı, adı ve tadı dolayısıyla yılın her mevsiminde tüketiliyor. Kilisli ustaların özenle hazırladığı tatlı Türkiye’nin her tarafında büyük ilgi görüyor. Yapımı zor olan tatlıda, kırma künefe, bol fıstık, şeker, pudra şekeri ve tarçın kullanılıyor.


Baklavacı Mehmet Yılmaz Ayoğlu, cennet çamuru tatlısının Kilis dışından büyük ilgi olduğunu ifade ederek, “Çiğ kadayıfın yağla yumuşatıldıktan sonra ocaktaki tepsiye yerleştirilerek ısıtılıyor. Genelde ocakta yapılır ama gördüğünüz gibi kömür üzerinde yapıyoruz. Daha sonra tepsiye toz şeker ilave ediyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika pişirildikten sonra hafif karıştırarak şerbet ve bol fıstık döküyoruz. Üzerine tarçın ve yöresel kaymak koyduktan sonra fıstık ekleyerek servise hazır hale getiriyoruz. Cennet çamuru tatlısı kısacası bol fıstık, tereyağ, toz ve sıvı şeker, pudra şekeri ve tarçından yapılıyor" dedi.


Cennet çamurunu tatmak için herkesi kente davet ettiğini söyleyen Ayoğlu, "Türkiye’deki herkesi Kilis’e gelerek bu lezzeti tatmaya davet ediyoruz. Eşi benzeri olmayan bu güzel tatlı için bu bölgeye gelen herkesi Kilis’e bekliyoruz. Eğer beğenmezlerse bizim ikramımızdır" diye konuştu.


Öte yandan bu tatlıyıyiyen vatandaşlar ise böyle bir lezzetin başka bir ilde bulunmadığını bu nedenle Kilis’e cennet çamuru yemeye geldiklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:35
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