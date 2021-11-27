FIstık ezmesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Bu tarifle kolayca fıstık ezmesi yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Ev yapımı fıstık ezmesi tarifi nasıl yapılır?
Yapımı için malzemeler
- 500 gram tuzsuz yer fıstığı
- 3 yemek kaşığı pekmez
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tutam tuz
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
Yapılışı
Fıstıkların kabuklarını soyun. Soyduğunuz fıstıkları bir tavaya koyun ve 5-6 dakika kavurun. Isınan fıstıkları robota koyun . Püre kıvamına gelen fıstıkların için diğer malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız fıstık ezmesini temiz bir kavanoza koyup oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun.