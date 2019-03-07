Fırtınanın devirdiği ağaç otomobilin üzerine düştü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Pazarcık ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, Öğretmen Evi önünde park halinde bulunan aracın üzerine ağaç devrildi. Sahibinin başında olmadığı aracın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Çağrılan itfaiye ekipleri motorlu testere yardımıyla ağacın kopan parçalarını aracın üstünden kaldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken meteoroloji şiddetli rüzgarın cumartesi gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

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