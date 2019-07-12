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Fırtınadan minaresi yıkılan cami ibadete kapatıldı

Çorum’da etkili olan şiddetli fırtınanın ardından minaresi yıkılan tarihi Kunduzhan (Tabak) Camisi ibadete kapatıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:57
Fırtınadan minaresi yıkılan cami ibadete kapatıldı

Çorum’da etkili olan şiddetli fırtınanın ardından minaresi yıkılan tarihi Kunduzhan (Tabak) Camisi ibadete kapatıldı.


Dün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış ve fırtına şehrin çeşitli bölgelerinde hasara neden oldu. Fırtına nedeniyle tarihi Kunduzhan (Tabakhane) Camisi’nin minaresi sokağın ortasına devrildi. Devrilmenin etkisiyle caminin çatı kısmının bir bölümü zarar görürken, giriş kapası ise yıkılmıştı.


Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından tarihi cami bugün ibadete kapatıldı. Fırtınadan etkilenen caminin etrafında güvenlik önlemleri alınırken, yıkılan caminin yeniden yapılabilmesi için çalışmalara başlandı.


İl Müftüsü Muharrem Biçer, tarihi camiye gelerek incelemelerde bulundu. Caminin bir süre ibadete kapalı kalacağını dile getiren Müftü Biçer, yapılacak incelemenin ardından caminin minaresinin yeniden yapılarak hizmete açılması için çalışma yapılacağını ifade etti.



“Minareden sesler gelince korkup başka odaya kaçtım”


Fırtına başladığı sırada evinde olduğunu dile getiren Ömer Sarıoğlu, “Fırtına başladı. Sesler duymaya başladım. Sonra evimin balkona çıkınca minareden sesler gelmeye başladı. O sırada ben içeri kaçtım. Minare evin üzerine doğru gelmeye başladı sokağa düştü” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:57
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