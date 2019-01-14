Fırtınada botları sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

BALIKESİR (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen şişme bottaki 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için şişme botla denize açılan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, fırtınaya yakalandı.

Fırtına nedeniyle botları yaklaşık 15 mil sürüklenen, soğuğun da etkisiyle zor anlar yaşayan düzensiz göçmenler, haber verilmesi üzerine Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kara Ada açıklarında Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

Cunda Adası'nda kıyıya çıkarılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmene, giysi, yiyecek ve tıbbi yardım yapıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.