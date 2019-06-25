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Fırtına Vadisi’nde vatandaşlar binalarını kendileri yıktı

RİZE (İHA) – Rize’nin Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerindeki Fırtına Vadisi’nde kaçak olduğu tespit edilen 21 yapının yıkımı tamamlandı.

25 Haziran 2019 Salı 09:38
Fırtına Vadisi’nde vatandaşlar binalarını kendileri yıktı

RİZE (İHA) – Rize’nin Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerindeki Fırtına Vadisi’nde kaçak olduğu tespit edilen 21 yapının yıkımı tamamlandı.


Rize’nin Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerindeki Fırtına Vadisi boyunca bulunan kaçak yapıların yıkımı için 20 Mayıs 2019 tarihinde başlanan ancak ’tebligat’ engeline takılan yıkımlar 22 gün sonra yani 11 Haziran sabahı saat 05.00’te yeniden başlamıştı. Tespit edilen yapıların en büyüğü olan binanın yıkılmasıyla Rize Valisi Kemal Çeber işin yüzde 60’ının tamamlandığını dile getirmişti. 21 binanın 4’ünü ihaleyi alan yüklenici firma yıkarken geriye kalan 17’si ise vatandaşlar tarafından yıkıldı. Öte yandan, bölgede imar yasasına aykırı olması nedeniyle kaçak olduğu tespit edilen 11 yapının daha yıkım için çalışmaları sürdürülüyor.



Rize Valisi Kemal Çeber uyarmıştı


Rize Valisi Kemal Çeber geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada kaçak yapılanmanın geldiği noktaya dikkat çekerek, Rize’de göreve başladığı süreden sonra sürekli vatandaşları kaçak yapılanma konusunda uyarmalarına rağmen yine binaların yükseldiğini dile getirmişti. Çeber yaptığı açıklamada, “Ben buraya geldiğim günden beri ‘Aman ha kimse bunu yapmasın’ dediğim süreden beri bile yeni birçok kaçak yapının temeli atıldı. Hatta biz Fırtına Vadisi’nde yıkımlara başladığımızda Ayder Yaylası’nda bazı vatandaşlarımız kaçak bungalovlar yapmaya başladı. Ben buna inanamıyorum, yani bunu nasıl yapıyorlar, nasıl cesaret ediyorlar. Çünkü diyorum ki yıkılacak, bunu ben demiyorum devletimiz söylüyor, sayın bakanımız söylüyor” ifadelerine yer vermişti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:38
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