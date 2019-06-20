0553 313 94 23

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımında sona gelindi

Rize Valisi Kemal Çeber: - "Derelerin içinden binalar çıkarıyoruz. Derelerin içinden turizm tesisi denilen yapıları söküyoruz. Yazıktır, günahtır, kötü örnektir"

20 Haziran 2019 Perşembe 14:45
Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımında sona gelindi

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde, Fırtına Vadisi'nde yapılan kaçak yapıların yıkımında sona gelindi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yıkım ihalesinin ardından 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili İl Özel İdaresince 11 Haziran Salı günü başlatılan çalışmalarda, 15 binanın yıkımı tamamlandı, 4 bina da yarın yıkılacak.

İranlı turistlerin konakladığı 2 ahşap bungalov ise müşterilerin ayrılmasının ardından gelecek hafta sahipleri tarafından sökülecek.

Rize Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaçak yapılan ve dere yataklarındaki tehlikeli binaların yıkımının insan sağlığı açısından kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Son olarak Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelan sonrası dere kenarındaki yapıların bir kez daha dikkati çektiğini vurgulayan Çeber, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin kayıp olduğunu anımsattı.

Çeber, devletin mağduriyetlerin giderilmesi için var gücüyle çalıştığını ifade ederek, "Bizler de Fırtına Vadisi'nde, Ayder ve diğer yaylalarda kaçak yapılar ve dere yataklarındaki yapılarla mücadele ediyoruz. Amacımız vatandaşımızı mağdur etmek değil. Ne olur ama ne olur kaçak ve ruhsatsız yapı yapmayalım." dedi.

Fırtına Vadisi ve yaylalardaki yıkımlardan dolayı vatandaşların sitem ve kızgınlıklarının kendisine ulaştığını aktaran Çeber, "Kamu yararı için, bazen bize kızan vatandaşlarımızın da can güvenliği için kötü adamlar oluruz. Bundan da hiç gocunmayız. Derelerin içinden binalar çıkarıyoruz. Derelerin içinden turizm tesisi denilen yapıları söküyoruz. Yazıktır, günahtır, kötü örnektir." ifadesini kullandı.

Vali Çeber, kaçak yapıların hepsini yıkacaklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"(Yapılırken devlet niye yapımına müsaade etti?) deniliyor. Devlet müsaade etmiyor. Elimizde bir mevzuat var. En hızlı işletince 6 ay sürüyor. Mevzuat uygulanırken vatandaş mührü söküyor. Büyük masraflar yapıyorlar. Biz de hiç memnun kalmadan yıkımları gerçekleştiriyoruz. Kurallar çerçevesinde tutanakları tamamlayarak yıkımları gerçekleştiriyoruz."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:45
  1. "kaçak ve tehlikeli yapı"
  2. Fırtına Vadisi
  3. Rİze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Valiliğinden kritik "23 Haziran" açıklaması
    1. İstanbul Valiliğinden kritik "23..
    2. Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
    3. Putin’in ’Direkt Hat’ programına siber..
    4. Rus isimden savaş uyarısı!
    5. ANALİZ - BM Libya krizinde yetersiz..
    6. Daday polisinden vatandaşlara..
    7. Citroen'den 100. yıl dönümüne özel..
    8. Geleneksel Sanatlar İhtisas..
    9. Yaklaşık 100 yıllık spor tarihinin..
    10. Nazım Şahin son yolculuğuna uğurlandı
    11. Merkez Bankası döviz rezervleri arttı
    12. Adapazarı’nın düşman işgalinden..
    13. Aydın Ticaret Borsası
    14. İngiltere Merkez Bankası faizi..
    15. Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı
    16. Beluga balinaları izlanda’ya vardı
    17. Toroslar zabıtasından kaldırım işgali..
    18. MHP'den İstanbul seçimleri için..
    19. Sektörel gelişmeler masaya yatırıldı
    20. Bayburt cumhuriyet eski başsavcısı..
    21. Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin..
    22. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    23. Konya Panorama’ya Müze Özendirme Ödülü
    24. Uyuşturucu tacirlerinin kullandığı..
    25. KUDAKA 112. yönetim kurulu toplantısı..
    26. Eski Hamas yetkilisi Meşal'den Mursi..
    27. Karpuzun içinde yarık ya da kesik..
    28. Kayıp çobanın ölüsü bulundu
    29. Merkez Bankası rezervleri
    30. Türkiye-Irak İş Forumu
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!