Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı sürüyor

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde, Fırtına Vadisi'nde yapılan kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yıkım ihalesinin ardından 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili İl Özel İdaresince 11 Haziran Salı günü başlatılan çalışmalar sürüyor.

Jandarma ve polis ekiplerinin birlikte tedbir aldığı çalışmalarda, ihaleyi alan firma üç ayrı ekiple yıkımları gerçekleştiriyor.

Yıkım ekiplerince şu ana kadar 4 bina tamamen yıkılırken 2 binanın yıkımına ise bugün başlandı.

Vatandaşlar, yıkım kararının uygulanmaya konulmasının ardından 2 binanın yıkımını kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi, 2 binanın da yıkımına sahipleri tarafından devam ediliyor.

Çalışmalar kapsamında 10 binada işlem gerçekleştirilirken kalan 11 binada belirlenen sıraya göre yıkıma başlanacak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, kendilerine yardımcı olan ve kaçak yapıların yıkımını kendi imkanlarıyla gerçekleştirmeye başlayan vatandaşlara teşekkür etti.



