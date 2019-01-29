0553 313 94 23

Fırtına uyarısı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki bazı iller için kuvvetli yağış, Hatay'daysa fırtına uyarısı yaptı.

29 Ocak 2019 Salı 15:51
Fırtına uyarısı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde, perşembe günü İzmir, Aydın, Manisa ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yarın Muğla ve Antalya ile öğleden sonra Mersin'de de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Muğla, Antalya ve Mersin'de perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanağın aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor.

Fırtına uyarısı

Öte yandan, yarın akşam saatlerine kadar Hatay merkez ve batı ilçelerinde doğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Hatay'da çatı uçması ve ağaç devrilmesi, diğer illerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:51
  1. Muğla
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. Mersin
  5. Hatay
  6. Balıkesir
  7. Aydın
  8. Antalya
  9. fırtına
  10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  11. uyarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna'dan AB'ye üyelik başvurusu
    1. Ukrayna'dan AB'ye üyelik başvurusu
    2. Melih Gökçek'ten müthiş benzetme!..
    3. CHP tescilli ittifakı inkar etti
    4. Esed Rejimi katliam yaptı! Çok sayıda..
    5. Kirli pazarlık deşifre oldu!..
    6. CHP'nin kalesinde kriz büyüyor! Mevcut..
    7. Martin Skrtel'in cezası belli oldu
    8. Türk askeri 24 saat teyakkuzda!..
    9. Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken..
    10. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
    11. Macron'dan Sisi'ye "milyar avroluk"..
    12. Fırtına uyarısı geldi!
    13. Martin Skrtel ne kadar maç cezası aldı?
    14. Ege ve Akdeniz'de yağış, Hatay için..
    15. Guaido'dan Maduro'ya tehdit!
    16. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
    17. İranlı vekillerden Petrol Bakanı'na..
    18. Türkiye Çin'e satıyor, Çin de dünyaya!
    19. "Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz"
    20. Sürücü kurslarında yeni düzenleme!..
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı