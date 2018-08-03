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Fırtına öncesi sessizlik! ABD ile ilk resmi görüşme bugün

ABD’nin FETÖ'cü rahip Brunson’u gerekçe gösterip İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül’e yaptırım uygulamakararı alması Ankara’da sert tepkiyle karşılandı. Dün iki ülkenin Dışişleri Bakanlığı nezdinde bir temas kurulmadı. Ankara, büyük titizlikle ABD’ye karşı atılabilecek adımları masaya yatırdı. Türkiye ile ABD arasında ilk resmi görüşme bugün...

03 Ağustos 2018 Cuma 07:07
Fırtına öncesi sessizlik! ABD ile ilk resmi görüşme bugün

ABD’nin rahip Brunson bahanesiyle bakanlar Abdülhamit Gül ve Süleyman Soylu’ya yönelik aldığı skandal karara “Karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecek” diyen Ankara’nın atacağı adımlar merak ediliyor. Kriz sonrasında iki ülke arasında ilk resmi temas dışişleri bakanları düzeyinde bugün sağlanacak.

Gergin seyreden iki ülke ilişkilerini farklı bir boyuta taşıyan ve önceki akşam ABD tarafından duyurulan skandal yaptırım kararının ardından Türkiye ile Amerika arasında dışişleri düzeyinde resmi temas kurulmadı. İlk temas, bugün 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın yapıldığı Singapur’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo arasında kurulacak.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Krizin yükselmemesi için alt seviyede görüşme kanalları halen açık tutuluyor. İki bakan, ABD’nin yaptırım kararını açıklamasından kısa süre önce telefonda görüşmüşler ve görüşme Pompeo’nun talebi üzerine gerçekleştirilmişti. Çavuşoğlu ile Pompeo, iki ülke arasında Brunson krizinin tırmandığı temmuz ayında 4 kez telefonda görüştükten sonra bugün ilk kez yüz yüze gelecekler.

SEÇENEKLER MASADA

Kritik randevu öncesinde kapalı kapılar ardında yapılan değerlendirmelerde, ABD’nin yaptırım kararının Adalet ve İçişleri Bakanlarını temel alarak başlatma taktiğinin nedenleri, bunu Türkiye’ye karşı yeni ne tür adımların izleyebileceği, Türkiye’nin seçenekleri alternatifli olarak masaya yatırıldı.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 07:07
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