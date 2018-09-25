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İstanbul’da şiddetli rüzgar etkisini gösteriyor! Seferler iptal

İstanbul’da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Yer yer ağaçlar devrilme aşamasına gelirken, İstanbul Boğazı’nda dalgalar kıyıya çarparak yüksekliğe çıkıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

25 Eylül 2018 Salı 07:06
İstanbul’da şiddetli rüzgar etkisini gösteriyor! Seferler iptal

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara'daki olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgarnedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal olan seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, etkisini gece de sürdürüyor. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi  artarken, Üsküdar Kız Kulesi ve Kuzguncuk sahilde ise ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

LÜK OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

İstanbul’da şiddetli rüzgar, bir ağacı lüks bir otomobilin üzerine devirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi  Olay, 05.00 saatlerinde, Bayrampaşa, Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen ağaç, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobil içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir kötü durumun önüne geçerken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 07:06
  1. Bursa
  2. İstanbul
  3. Fırtına

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