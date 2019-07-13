Fırtına, kaymakamlık çatısını yerinden söktü Kırıkkale’nin Delice ilçesinde sağanak yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar kaymakamlık binasının çatısını yerinden söktü.

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde sağanak yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar kaymakamlık binasının çatısını yerinden söktü.

Dün akşam saatlerinde sağanak yağmurla birlikte etkili olan rüzgar ve fırtına Delice Kaymakamlık binasının çatısını yerinden sökerek metrelerce uzağa fırlattı. Fırtınaya dayanamayan 2 katlı kamu binasının çatısının bir bölümünün sökülerek parçalandı. Maddi hasar meydana gelirken can kaybı ve yaralanan olmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.