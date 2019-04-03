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Meteoroloji'den Türkiye geneli için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bir bölümü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Marmara'da sıcaklıkların 1 ila 3 derece düşeceği tahmin edilirken, Karadeniz'in doğu bölgelerinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinde etkili olan fırtınanın dineceği, rüzgarın hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor

03 Nisan 2019 Çarşamba 07:11
Meteoroloji'den Türkiye geneli için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve doğu kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Şırnak'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Adıyaman, Ş. Urfa'nın kuzey ve doğu kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Şırnak'ın batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu


İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

 

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 07:32
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Siirt
  4. Sakarya
  5. Niğde
  6. Mardin
  7. Kocaeli
  8. Kırklareli
  9. Kayseri
  10. İstanbul
  11. Diyarbakır
  12. Bingöl
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