Fırtına çatıları uçurdu Tekirdağ’da etkili olan fırtına nedeniyle bir evin çatı kısmı uçtu.

Tekirdağ’da etkili olan fırtına nedeniyle bir evin çatı kısmı uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün geceden itibaren etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Fırtına nedeniyle Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı bir evin çatısı uçtu. Çatıdan uçan kalıntıların düştüğü yerde kimsenin olmayışı ise şans eseri bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu.

Kent genelinde kar ve fırtına etkisini göstermeye devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.