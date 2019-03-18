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Fırtına bir okul ile çok sayıda çatıyı uçurdu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisini artıran fırtına nedeniyle bir okulun çatısının bir bölümü uçtu.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:45
Fırtına bir okul ile çok sayıda çatıyı uçurdu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisini artıran fırtına nedeniyle bir okulun çatısının bir bölümü uçtu. İlçede bazı ev ve iş yerlerinin çatılarındaki tenteler de zarar gördü.


Karlıova ilçesinde dün esen kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sabaha kadar fırtına şeklinde esmesi zarara neden oldu. Fırtına nedeniyle ilçedeki Anadolu Lisesi’nin çatısının bir bölümü uçtu. İlçede aynı zamanda bir çok ev ile iş yerinin çatısındaki tentelerde fırtınaya dayanamadı. Çatıların tente parçaları uçtu.


Bölgede fırtına etkisini yitirirken, ara ara kuvvetli rüzgarın beklendiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:45
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