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Fırtına bir kişinin ölümüne neden oldu

Çorum’da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına esnasında devrilen ağacının altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 22:01
Fırtına bir kişinin ölümüne neden oldu

Çorum’da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına esnasında devrilen ağacının altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Çorum’da bugün yaşanan ve il merkezinin yanısıra ilçelerde de etkili olan kuvvetli fırtına esnasında Mecitözü ilçe merkezindeki bir kahvehanede oturan İbrahim Olay (86), fırtına ve yağış devam ederken evine gitmek üzere kahveneden ayrıldı. Yolda fırtınanın etkisi ile kopan kavak ağacının altında kalan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.


Yaşlı adamın cesedi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Mecitözü devlet hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilğili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 22:01
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