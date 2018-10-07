First Lady, second Kabadayı... Mısır’da dikkat çeken görüntü

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump Mısır’a gitti. Trump, ülkesinin en büyük kuklalarından biri olan Mısır’a inerken, ceketini “kabadayı” gibi omzuna aldı. Sosyal medyada alay konusu olan fotoğraf, “Trump kendince patron imajı sergiliyor” yorumlarına neden oldu.

“Mahalle kabadayısı edasında”

Çıktığı Afrika ziyaretinde giydiği skandal “sömürü” elbisesi tepki toplayan Melania Trump, giyimiyle kendince mesaj vermeye çalışıyor. Mısır’a inen Melania Trump, Sisi’nin eşi tarafından karşılandı.

First Lady Melanie Trump'tan skandal kıyafet! Sömürgecilere özendi

Trump’ın ceketi omzuna almasıyla ilgili Twitter’dan yorum yapan Mustafa Aydoğdu, “Melania Trump #Afrika turu kapsamında bugün #Mısır’a geldi. Trump tam mahalle kabadayısı edasında” ifadesini kullandı.