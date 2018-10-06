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First Lady Melanie Trump'tan skandal kıyafet! Sömürgecilere özendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın Afrika turu sırasında, Afrika'da 19. yüzyılın sömürge yönetimlerinin sembollerinden biri olarak görülen 'güneş kaskı' takması, 'halkla ilişkiler faciası' olarak değerlendirildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:34
First Lady Melanie Trump'tan skandal kıyafet! Sömürgecilere özendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın Afrika turu sırasında, Afrika'daki sömürge yönetimlerinin sembolü olan güneş kaskı takması tepki çekti.

Halkla ilişkiler faciası

Kenya'da bir ulusal parkta safari turu yapan Melania Trump'ın beyaz güneş kaskı takması birçok kişi tarafından eleştirildi ve bir halkla ilişkiler faciası olarak değerlendirildi.

Beyaz güneş kaskları, bölgede 19. yüzyılda Afrika'ya giden Avrupalı emperyal yönetimlerin Afrika'da kurdukları sömürgelerin sembolleri olarak görülüyor ve ırkçılığın da önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Daha önce de ceketiyle gündeme gelmişti

Melania Trump daha önce göçmen çocuklara yaptığı bir ziyaret öncesinde giydiği, arkasında 'Ben umursamıyorum, ya siz' yazan bir ceket nedeniyle de gündeme gelmişti.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 14:34
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