Fırsatın yeni adresi Antalya oldu

2018’in ilk 9 ayında 27 milyon ile bütün zamanların turist rekorunu kıran Antalya, küresel gayrimenkul yatırımcılarının da gözdesi oldu. TÜİK verileri, Antalya’nın yabancıya konut satışında İstanbul’dan sonra ikinci sırada geldiğini gösteriyor. 2017 yılında 3 bin 373 adet yabancıya Antalya’dan konut satılırken, bu rakam 2018’in ilk 9 aylık döneminde 5 bin 237 adet olarak gerçekleşti.

Milyarlık dönüşüm projesi

İlk 9 ay verilerinden hareketle Antalya’dan konut alan yabancı sayısı yüzde 36 oranında artış gösterdi. İlginin artışında Sur Yapı imzalı Antalya dönüşüm projesinin büyük rolü var. Nitekim dünyanın 23 farklı ülkesine yapılan satışlar Antalya ilgisinin binlerce kilometre uzaklara kadar ulaştığını gösteriyor. Bu ülkeler arasında Rusya, İngiltere, Güney Kore, Türki Cumhuriyetler, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç ve Körfez ülkeleri yer alıyor. Antalya’da geleceğe miras modern bir şehir inşasıyla yolan çıkan Sur Yapı, 8 milyarlık yatırımla Türkiye’nin mega gayrimenkul projesini hayata geçiriyor. Türkiye’nin incisi Antalya’ya yeni bir yaşam alanı sunan Sur Yapı, 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya’nın özüne uygun modern bir şehir inşa ediyor.

Projede neler olacak?

19 bin bağımsız bölümden oluşan konutlar, ofisler, home office’ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, sağlık alanları, ibadet alanları, sosyal alanlar, müzeler ve büyük kent parkıyla beraber Türkiye’nin markası olan Antalya’ya yeni bir Antalya armağan ediliyor. 1.3 kilometre uzunluğunda inşa edilecek caddede tramvay hattı ile Antalya’nın yeni Şanzelize’si havası yansıtılmış olacak. Ayrıca projenin göbeğine 157 bin metrekarelik Antalya’nın en büyük şehir parkı da inşa ediliyor.

İlk teslimler 2019’da

23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 50’lik kısmının tamamlandığı projede, 2019 yılında ilk teslimler gerçekleştirilecek.

Antalya’dan konut almak için 3 sebep

-Türkiye’nin en kalabalık beşinci şehri Antalya’nın 2 milyon 364 bin kişilik nüfusunun 1 milyon 300 bini 25-65 yaş arasında olup, şehir göç alma potansiyeliyle öne çıkıyor.

-Londra ve Paris’ten sonra dünyanın en çok turist alan üçüncü kenti konumundaki Antalya’nın ağırladığı yıllık turist sayısı sürekli artıyor. Bunların bir kısmı uzun süreli konaklıyor. Hem şehir hayatı hem doğayı birlikte yaşamak isteyenler, sakin, kaliteli ve sosyal aktivitesi yüksek bir yaşamı hedefleyenler için Antalya birinci sırada yer alıyor.

-Değerleme uzmanları raporlarına göre yıllık bazda değeri hızla artan bölgeler arasında Antalya başı çekiyor.