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Stokçular yüzlerce çuval soğanı yol kenarına döktü!

Dolar kurundaki yükseliş bahanesiyle sebze ve meyve fiyatlarında yapılan fahiş zamların arkasında stokçuların ve fırsatçıların olduğu bir kez daha kanıtlandı. Çorum Alaca’da yüzlerce çuval soğan yol kenarına dökülmüş halde bulundu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:24

 yeniakit.com.tr  özel haber  

ABD’nin Türkiye’nin ekonomisine yönelik kur saldırısını fırsat bilen fırsatçılar sebze ve meyve fiyatlarını arttırmak amacıyla stokçuluk yaptılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıklıkla dikkat çektiği stokçuluğa karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçmiş ve stokçuluk yapılan yerlere baskınlar düzenlenerek sebze ve meyve fiyatlarının düşmesi sağlanmıştı.

Yüzlerce çuval soğanı çürütüp yol kenarına döktüler!

Ancak Anadolu’dan gelen görüntüler stokçuluğun halen devam ettiğini gösteriyor. Tanzim satış noktalarında vatandaşa ucuza sebze satılmasını eleştiren muhalefet partileri, tarımsal üretimin az olduğunu fiyatların da bu nedenle yükseldiğini savunmuştu. Ancak az üretildiği iddia edilen soğanın yüzlerce çuvalı Çorum Alaca’da yol kenarına dökülmüş halde bulundu.

Akit ihbar hattına gelen görüntülerde stoklanan yüzlerce çuval soğanın çürüyünce yol kenarına gelişi güzel döküldüğü görüldü.

Çevrede yaşayan vatandaşlar hem stokçulup yapıp vatandaşın parasına göz diken hem de çevreyi kirleten fırsatçılara karşı yetkili birimlerin harekete geçmesini istiyor.

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:24
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  5. Alaca
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  7. tanzim satış
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YORUM YAZ

  • mustafamustafa28 dk önce
    her sene yapıyorlar bunu alacanın sade biyerine degil etrafına komple baksınlar hep aynı manzara
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM30 dk önce
    DEVLET BU İŞLERİ ÇÖZDÜ VATANDAŞIDA KORUDU.TEBRİKLER HÜKÜMETE.DOLAR 10 TL OLUCAK DENDİ ÖNLEMLER ALINDI VE 5 TL DE SABİTLENDİ.İSTİKRAR BUDUR
  • FERİT GUNDUZ FERİT GUNDUZ 52 dk önce
    ALMA MAZLUMUN AHINI İŞTE ÇİKAR BÖYLE AHESTE AHESTE ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENEM
  • MehmetMehmet53 dk önce
    Allah belanızı versin. Vatan millet hainleri. Millete yedirmeyip döküyorsunuz.
  • TaceddinTaceddin53 dk önce
    Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlatmalı ilgililerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmalı Savcılık bu durumu kendiliğinden ciddiye almalıdır

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