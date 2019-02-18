Stokçular yüzlerce çuval soğanı yol kenarına döktü!

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ABD’nin Türkiye’nin ekonomisine yönelik kur saldırısını fırsat bilen fırsatçılar sebze ve meyve fiyatlarını arttırmak amacıyla stokçuluk yaptılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıklıkla dikkat çektiği stokçuluğa karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçmiş ve stokçuluk yapılan yerlere baskınlar düzenlenerek sebze ve meyve fiyatlarının düşmesi sağlanmıştı.

Yüzlerce çuval soğanı çürütüp yol kenarına döktüler!

Ancak Anadolu’dan gelen görüntüler stokçuluğun halen devam ettiğini gösteriyor. Tanzim satış noktalarında vatandaşa ucuza sebze satılmasını eleştiren muhalefet partileri, tarımsal üretimin az olduğunu fiyatların da bu nedenle yükseldiğini savunmuştu. Ancak az üretildiği iddia edilen soğanın yüzlerce çuvalı Çorum Alaca’da yol kenarına dökülmüş halde bulundu.

Akit ihbar hattına gelen görüntülerde stoklanan yüzlerce çuval soğanın çürüyünce yol kenarına gelişi güzel döküldüğü görüldü.

Çevrede yaşayan vatandaşlar hem stokçulup yapıp vatandaşın parasına göz diken hem de çevreyi kirleten fırsatçılara karşı yetkili birimlerin harekete geçmesini istiyor.

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