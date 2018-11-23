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Fırsatçılar durmak bilmiyor! Bu sefer yöntem değiştirdiler

Dolar bahanesiyle ürünlere gelen yüksek zamlarla ilgili denetimler de fırsatçıları durdurmadı. Döviz kuru nedeniyle eylülde yüzde 100 oranında zamlanan tuvalet kağıtlarının fiyatı düştü ancak bu kez de rulosu genişledi, yani kullanılan kağıdından kısıldı.

23 Kasım 2018 Cuma 09:13
Fırsatçılar durmak bilmiyor! Bu sefer yöntem değiştirdiler

Ağustosta yaşanan ekonomik dalgalanmanın ardından döviz yükselmiş, üretici ve satıcılar da yaz başından beri A'dan Z'ye birçok ürüne yüzde 60'a varan oranlarda zam yapmıştı

Fakat bazı uyanık satıcılar ürünlere direk zam yapmak yerine gramajını düşürmüş yani gramaj oyunuyla gizli zam uygulamıştı. Ticaret Bakanlığı hemen devreye girerek dövizdeki oynaklığı fırsat bilen üreticileri takibe almıştı.

En çok zamlanan ürünlerden biri de tuvalet kağıdıydı. 32'li tuvalet kağıdının fiyatı eylülde 30 liradan 60 liraya kadar yükseldi. Bakanlığın denetimleri sonucunda fiyatlar bir miktar düştü ama bu kez tuvalet kağının içindeki rulo genişledi. Rulonun iç çapı genişletilip daha az kağıt sarılarak tüketicinin bu kurnazlığı fark etmesi engellendi.

Vatandaş isyanda

Bu durumu fark ederek sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar, şikayetlerini şöyle dile getirdi:

"Rulonun genişletildiğini tesadüfen fark ettik. Önceden boş tuvalet kağıdı rulolarından anasınıfında etkinlik yapardık. Çocukların eli içine giremezdi. Şimdi kollarına kadar giriyor. Ayrıca rulonun içi genişlediği için astığımız yerden düşüyor."

Milim milim küçüldü

Yapılan hileler bununla da bitmedi. Tuvalet kağıtlarının bir yaprağının eni ve boyu da küçültüldü. Normalde 10 cm olan tuvalet kağıdının eni, 9,5 cm'e indirildi. Uzunlukta da ince bir ayar yapıldı. 12.5 cm olan tuvalet kağıdının tek bir yaprağının uzunluğu 12.3 cm'e düşürüldü. Böylece bazı üreticiler hem zam hem de gramaj oyunlarıyla daha fazla kâra geçti. Bazı tuvalet kağıtlarını gevşek sarılarak uzunluğunun azaltıldığı bu yüzden de çabuk bittiğiyle ilgili şikayetler geliyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 09:13
  1. EKONOMİ
  2. zam
  3. tuvalet kağıdı
  4. döviz

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  • YAŞARYAŞAR26 dk önce
    ... 830 GR DOMETES SALÇASI 6,75 TL DEN 7,20 TL YE ÇIKARTILMIŞ ÇAKTIRMADAN BU HAİNLİK SAYIN BAKANIM BUNLARA EN AZ 12 AYLIK HAPİS CEZALARI GETİRİLMELİ YÖNETİMİNE BİR DAHA KEYFİ ZAM YAPMASINLAR
  • maraşlımaraşlı37 dk önce
    Bizde düşmana gerek yok biz birbirimize yeteriz. Genlerimiz bozuldu. Sözde müslümanız ama birbirimizi acımadan kandırabiliyoruz
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