Fırsatçılar milyonları böyle götürüyor: Biri başörtüsünü diğeri M. Kemal'i sömürüyor! Dini değerler ve M. Kemal üzerinden yapılan sömürülerle insanları suistimal eden fırsatçılar milyonları götürüyor.

yeniakit.com.tr Son günlerde değerler üzerinden ticari gelir elde edilmesi sömürüyü gözler önüne serdi. Kimisi dini değerleri kullanarak insanları sömürürken kimisi ise M. Kemal'i kullanarak ceplerini doldurdu. Başörtüsü ve Kudüs üzerinden sömürü Başörtüsünü bir simge olarak kullanıp ticari çıkar elde etmek isteyenlerin faaliyetleri başta başörtüsü olmak üzere birçok dini değeri yıpratıyor. Müslümanların kutsal ve işgal altındaki şehri Kudüs'e tur düzenleyen Hitit Tur adlı firmanın başörtülü fenomenleri kullanması büyük tepki çekti. Kudüs Davası'na ve başörtüsüne büyük zarar veren ticari reklam, dini değerlerin sömürülmesini gözler önüne serdi. M. Kemal üzerinden sömürü Kemalistlerin sığındığı liman olan "Atatürk"ü ticari gelir haline getiren Yılmaz Özdil'in M. Kemal kitabından milyonları cebe indirmesi de büyük tepki çekti. Çocuk kitabı tadında köşe yazısı gibi yazdığı kitabı son olarak 1881 adet deri kaplamalı olarak yaptıran Yılmaz Özdil, 2500 TL'ye satarak M. Kemal üzerinden milyonları cebe indirmeyi hedefliyor. Daha önce bol bol kitabın reklamını yapan Özdil, binlerce satış yaparak milyonları götürdü.

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