Fırsatçı ev sahiplerinden zamlı tarife

Yurtlardaki aylık barınma bedelini kiraya çıkarak harcamayı düşünenler ise fırsatçı ev sahiplerinin talepleri ile karşılaşıyor. Son bir ayda tırmanışa geçen ev kiraları (2+1 tipi dairelerde) İstanbul, İzmir ve Ankara’da ortalama bin 600 ile 2 bin 100 liradan başlıyor. İstanbul’da öğrenciler kiralık fiyatları daha düşük olan Avcılar ve Fatih’i tercih ederken, Ankara’da Etimesgut ve Sincan, İzmir’de ise Gaziemir ve Bornova’yı tercih ediyor.

TAŞINMA MASRAFLI İŞ

Ev sahiplerinin iki aylık bedel karşılığında talep ettiği depozito ve elektrik-su aboneliği ile birlikte ortalama 5 bin liraya malolan ev kiralama masrafı taşınma bedeliyle 6 bin liraya kadar çıkıyor.

BEŞİKTAŞ REVAÇTA

İstanbul’da kiralık ev arayışı devam eden üniversite öğrencilerinin radarında Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy ilçeleri başı çekiyor. Bu ilçelerdeki kiralık evlerin fiyatları bin 200 liradan başlayıp 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Genellikle iki ya da üç kişi aynı evi paylaşan öğrenciler, okullarına ve sosyal ortamlara yakın, fiber internet gibi teknolojik imkânlara sahip 1+1 ve 2+1 tipi daireleri tercih ediyor.