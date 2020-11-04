Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı adeta büyük bir kabusa sürükledi. Çin’de rakamlar sıfırlanmaya yakınken Avrupa yeni dalgayla sarsılıyor. Ülkemizde ise havaların soğuması ve mevsimsel griple birlikte vakalar artmaya başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yeni kısıtlama var mı? İşyerleri saat kaçta kapanacak?

Fırınlar 22.00’de kapanacak mı? | Fırınlar saat kaçta kapanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından salgın hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgınını kontrol altında olduğunu belirtti ve vatandaşların kurallara uymaya devam etmelerini istedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir kısıtlamayı açıkladı. Erdoğan, “Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yoğun insan hareketliliğinin olduğu yerlerdeki denetimler artırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir. Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan kaçınmalarını, ev ziyaretlerini dahi mecbur olmadıkça yapmamalarını özellikle rica ediyorum” dedi.