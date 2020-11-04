Fırınlar 22.00’de kapanacak mı? | Fırınlar saat kaçta kapanacak?
Hangi iş yerleri 22.00’de kapanacak? Koronavirüs salgınına karşı büyük bir savaş veriliyor. Salgın sebebiyle dünyanın dört bir yanında binlerce insan yaşamını yitiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkemizde salgının kontrol altında olduğunu açıkladı. Avrupa örneğine dönüşmemek içinse vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları isteniyor. Salgın sebebiyle ülkemizde yeni kısıtlamalar gündeme geldi. Peki, hangi iş yerleri kapanacak? | Sokağa çıkma yasağı var mı? | Kafeler kapanacak mı? | Sinemalar kapalı mı? | Fırınlar kaçta kapanacak?
Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı adeta büyük bir kabusa sürükledi. Çin’de rakamlar sıfırlanmaya yakınken Avrupa yeni dalgayla sarsılıyor. Ülkemizde ise havaların soğuması ve mevsimsel griple birlikte vakalar artmaya başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yeni kısıtlama var mı? İşyerleri saat kaçta kapanacak?
Fırınlar 22.00’de kapanacak mı? | Fırınlar saat kaçta kapanacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından salgın hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgınını kontrol altında olduğunu belirtti ve vatandaşların kurallara uymaya devam etmelerini istedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir kısıtlamayı açıkladı. Erdoğan, “Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yoğun insan hareketliliğinin olduğu yerlerdeki denetimler artırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir. Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan kaçınmalarını, ev ziyaretlerini dahi mecbur olmadıkça yapmamalarını özellikle rica ediyorum” dedi.