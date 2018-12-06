Fırınını basıp dehşet saçtı!
Manisa Turgutlu’da hareketli dakikalar yaşandı. Silahlı bir şahıs ekmek fırınına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.06 Aralık 2018 Perşembe 06:28
Olay, saat 18.30 sıralarında Turan Mahallesi Kurultay Sokak'taki ekmek fırınında meydana geldi.
İddiaya göre, M.Ç. henüz bilinmeyen nedenle ağabeyi İ.Ç. (64) ve yeğeni Y.Ç. (35) ile fırında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., tüfekle İ.Ç.'ye ve Y.Ç.'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, Y.Ç.'nin başından vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan baba İ.Ç. ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Baba ve oğlun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, şüpheli M.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
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