0553 313 94 23

Fırından çıkan yangın faciaya neden oluyordu

Diyarbakır’da elektrik tesisatından çıkan yangın 6 kişilik ailenin sonu oluyordu.

30 Temmuz 2019 Salı 08:55
Fırından çıkan yangın faciaya neden oluyordu

Diyarbakır’da elektrik tesisatından çıkan yangın 6 kişilik ailenin sonu oluyordu.


Olay, Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 6. Sokak’ta bulunan Çelenk apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalçınkaya ailesi uyumak üzereyken mutfaktan duman kokusunu fark edince can havliyle dışarı kaçtı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri geldi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 6 kişilik aile sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi ile kontrol edildi. Yalçınkaya ailesinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, alev alan fırın kullanılmaz hale geldi. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken, binada bulunan doğalgaz ekipler tarafından kapatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 08:55
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurye oğlunu motosiklet kazasında kaybeden babanın mücadelesi
    1. Kurye oğlunu motosiklet kazasında..
    2. Satılamayan salatalıkları araziye..
    3. Kas yapmak için değil ekmek kazanmak..
    4. Munzur Dağlarında yaban keçileri..
    5. “Hastayım” diye ağladı, bir türlü..
    6. Fırından çıkan yangın faciaya neden..
    7. Sudan'ın 28 Şubat süreci! Darbeciler..
    8. CHP’ye İzmir kalesinden öfke var! CHP..
    9. Adıyaman’da bin 800 yıllık tripleks..
    10. Herkesin dilinde! Peki, nedir bu İsveç..
    11. Amasya’nın tescilli ’çeyrek altın’ı:..
    12. Sincan Saraycık TOKİ 2401 konut..
    13. Kara yollarında durum
    14. Talasgücü Belediyespor yeni sezonu açtı
    15. FETÖ’nün TSK yapılanmasına, 15 ilde eş..
    16. Bayza Basma Avrupa Şampiyonası’na..
    17. Aymen Abdennour:
    18. Yurtta hava durumu
    19. Yahyalı Muaythai Dostluk Turnuvasına..
    20. Trump'a baskısı yapılıyor iddiası!..
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması