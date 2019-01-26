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Fırında yoğurt nasıl yapılır? Fırında ev yoğurdu mayalama yöntemi

Daha önce fırında yoğurt mayaladınız mı? Cevabınız hayırsa bu tarif tam size göre. Fırında ev yoğurdu nasıl mayalanır? Siz de fırında yoğurt mayalayarak istediğiniz kıvamda sağlıklı bir ev yoğurdu elde edebilirsiniz. İşte tarifi...

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:31
Fırında yoğurt nasıl yapılır? Fırında ev yoğurdu mayalama yöntemi

Daha önce fırında yoğurt mayaladınız mı? Cevabınız hayırsa bu tarif tam size göre. Fırında ev yoğurdu nasıl mayalanır? Siz de fırında yoğurt mayalayarak istediğiniz kıvamda sağlıklı bir ev yoğurdu elde edebilirsiniz. İşte tarifi...

MALZEMELER

3 litre süt

3 tatlı kaşığı ev yoğurdu

1 tatlı kaşığı bal veya şeker ( İsteteğe bağlı )

FIRINDA YOĞURT MAYALAMA TARİFİ YAPILIŞI

Ev yoğurdu yapmak için, ilk olarak çiğ süt, tencereye alınarak yaklaşık 10 dk kaynatılır. Çünkü sütün koyuluğu, yoğurdun katı olmasına yardım eden bir faktördür.

Kaynatma işlemi bitince tencere ocaktan alınıp, bir kenarda sütün ılıması için 20-25 dakika bekletilir. Serçe parmak sütün içine batırılarak sıcaklığı kontrol edilir. Süt parmağı yakmamalı, ama ılıktan daha sıcak olmalıdır. Ev yoğurdu yaparken sütün mayalanabileceği en uygun sıcaklık yaklaşık 45-50 derecedir.

Ev yoğurdu yapımında, mayalama sırasında; tencereden bir kepçe kadar süt alınıp mayanın içine katılır ve iyice karıştırılır. Böylece maya süte alıştırılmış olur. Bu işlemle alıştırılmış maya sütün içine eklenip, 1 – 2 dakika karıştırılarak mayanın süte eşit şekilde dağılması sağlanır.

Daha sonra (arzu ediliyorsa) yoğurdun daha tatlı olması için 1 tatlı kaşığı bal ya da toz şeker ilave edilip bir iki kez karıştırılır.

Ev yoğurdu yapmak için hazırladığımız bu karışım, kapaklı, saklama kaplarına ya da cam porsiyonluk kaplara alınıp; kapakları kapatılmadan, bir fırın tepsisinin içine yerleştirilir. Yoğurt kabı olarak küçük cam kavanozlar da kullanılabilir.

Fırın 50 dereceye ya da varsa “yoğurt ayarı”na getirilip, tepsi fırının içine yerleştirilir. 50 derecede fırını 5 dk ısıttıktan sonra fırın kapatılır.

Fırının kapağı açılmadan yoğurdun mayalanması sağlanır. Mayalanma süresi yaklaşık 4 ile 6 saat sürebilir.

Mayalanma tamamlanınca, fazla sallamamaya dikkat edilerek fırından alınıp buzdolabına yerleştirilir.

Buzdolabında 5-6 saat istenilen yoğurt kıvamını bulması için dinlendirilir.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:31
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