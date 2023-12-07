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Kadın - Aile Fırında peynirli bebek patates nasıl yapılır? Arda'nın mutfağı: Çatlak patates! Herkesin aradığı bu tarif tasarruf da ettiriyor
Kadın - Aile

Fırında peynirli bebek patates nasıl yapılır? Arda'nın mutfağı: Çatlak patates! Herkesin aradığı bu tarif tasarruf da ettiriyor

Yeniakit Publisher
2023-12-07 18:46:00 - 2023-12-07 18:47:48
Fırında peynirli bebek patates nasıl yapılır? Arda'nın mutfağı: Çatlak patates! Herkesin aradığı bu tarif tasarruf da ettiriyor

Birçok kişi cep yakan tariflerden uzak duyuryor. İşte patatesle yapabileceğiniz en hafif ve lezzetli eşlikçilerden. Üstelik fırında piştiğinden dolayı çok hafif, malzemeleri de...

Fırında Peynirli Bebek Patates Malzemeleri

20 – 25 adet bebek patates
Tuz
2 – 3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 limonun rendesi
½ limonun suyu
2 çay kaşığı hardal
Tuz
Karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Parmesan peyniri ya da eski kaşar peyniri rendesi

Bebek patatesleri yıkayın ve ortadan ikiye bölün.
Tencerenize patatesler ve suyu alın.
Üzerine tuz ilave edin ve kaynamaya başlayınca 10 dakika pişirin.
Pişen patatesleri birkaç dakika suyun içerisinde bekletin.
Bir karıştırma kabında zeytinyağı, limon rendesi, limon suyu, hardal, toz kırmızı biber, parmesan peyniri rendesi, tuz ve karabiberi karıştırın.
Hazır olan patatesleri süzün ve sosu hazırladığınız kaba alıp iyice harmanlayın.
Fırın tepsinizi zeytinyağıyla hafif yağlayın.
Üzerine parmesan peyniri rendesi serpiştirin.
Sosladığınız patateslerin iç kısımları tabana gelecek şekilde dizin.
220 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

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