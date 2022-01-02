Fırında makarna tarifi nefis

Fırında Makarna Beşamel Soslu Tarifi

Malzemeler

1 paket fırın makarna

Beşamel sos için;

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un (silme olmasın, tepeleme de olmasın)

4 su bardağı süt

Yarım yemek kaşığı silme tuz

Üzeri için;

Rendelenmiş kaşar peyniri

Tereyağı

Fırında makarna beşamel soslu tarifi nasıl yapılır?

Önce makarnamızı tuzlu suda haşlıyoruz. O haşlanırken beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Tüm malzemeleri küçük bir tencerede muhallebi kıvamına gelip fokurdayana kadar orta ateşte pişiriyoruz. Daha sonra makarnamızı süzüp borcama yerleştiriyoruz. (Ben oval borcam kullanıyorum tam geliyor) Daha sonra beşamel sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. Kuru bir yer kalmamalı. Sonra üzerine rendelenmiş kaşar peynirimizi serpiyoruz. En son tereyağından bıçak ucuyla kesip küçük parçalar halinde aralıklarla kenarlarına koyuyoruz. Sonunda ortalarına da bir kaç parça koyuyoruz ve 180 derece ısıtılmış fırına sürüyoruz. Yarım saat kadar pişiriyoruz. Size tavsiyem fırında piştikten sonra 15 dakika kadar içini çekmesi için bekletmeniz. Afiyet olsun.

Nefis kremalı makarna tarifi için malzemeler

Yarım paket penne makarna

3 adet kapya biber

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 kutu krema

1 çay bardağının yarısı kadar süt

1 yemek kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı, kekik ve fesleğen

1 çay kaşığı tuz, karabiber, köri ve zerdeçal

Çok az muskat

Birer tutam dereotu ve maydanoz

Kremalı makarna tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle makarnamızı bol tuzlu suda haşlayalım. Biberler jülyen doğrayalım, yağı tavaya alalım ve biberleri soteleyelim. Sarımsaklar da eklenerek kavuralım. Biberler kavrulunca krema, süt ve hardal ekleyerek kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Krema kaynamaya başlayınca baharatları da ekleyerek 1 -2 dk daha pişirelim. Sosu ocaktan alalım dereotu ve maydanozu da ekleyerek karıştıralım. Haşlanıp süzülen makarnamızı da üzerine ekleyerek iyice karıştıralım. Dilerseniz rendelenmiş kaşar, parmesan veya mozarella ekleyerek servis edebilirsiniz.