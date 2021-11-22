Fırında kanat tarifi, nasıl yapılır? Fırında tavuk kanatları tarifi
Tavuk kanat genelde ya kızartılır ya da mangalda yapılır. Ancak bu tarifle evinizde de mangalda pişmiş tavuk kanadı keyifle yapabileceksiniz.
Malzemeler
- 4yemek kaşığıyoğurt
- 1tatlı kaşığıtoz kırmızı biber
- 2çay kaşığıtuz
- 1yemek kaşığısıvı yağ
- 10adettavuk kanadı
- 2 diş sarımsak
- Fırında Tavuk Kanat Malzemeleri
- 1 çay bardağı süt
- 1 yemek kaşığı salça
- 500 gr. tavuk kanat
- yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığının ucuyla kırmızı biber
- 1 çay kaşığının ucuyla kimyon
- 1 çay kaşığının ucuyla karabiber
- 1 çay kaşığının ucuyla pul biber
- 2-3 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı köri
- 1 yemek kaşığı susam
Yapılışı
Süt, sıvı yağ, salça baharatları bir kasede karıştırıyoruz. Tavuk kanatları içine koyup sosa buluyoruz. 2 saat üstünü kapatıp buzdolabında bekletiyoruz. Dinlenmiş etleri fırın tepsisine koyup önceden ısınmış fırında 180 derecede yavaş yavaş pişiriyoruz. Arada alt üst edebilirsiniz. Afiyet olsun.