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Kadın - Aile Fırında kanat tarifi, nasıl yapılır? Fırında tavuk kanatları tarifi
Kadın - Aile

Fırında kanat tarifi, nasıl yapılır? Fırında tavuk kanatları tarifi

Tavuk kanat genelde ya kızartılır ya da mangalda yapılır. Ancak bu tarifle evinizde de mangalda pişmiş tavuk kanadı keyifle yapabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 18:34:00 - 2021-11-22 18:40:51
Fırında kanat tarifi, nasıl yapılır? Fırında tavuk kanatları tarifi

Malzemeler

  • 4yemek kaşığıyoğurt
  • 1tatlı kaşığıtoz kırmızı biber
  • 2çay kaşığıtuz
  • 1yemek kaşığısıvı yağ
  • 10adettavuk kanadı
  • 2 diş sarımsak
  • Fırında Tavuk Kanat Malzemeleri
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 500 gr. tavuk kanat
  • yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığının ucuyla kırmızı biber
  • 1 çay kaşığının ucuyla kimyon
  • 1 çay kaşığının ucuyla karabiber
  • 1 çay kaşığının ucuyla pul biber
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı köri
  • 1 yemek kaşığı susam

Yapılışı

Süt, sıvı yağ, salça baharatları bir kasede karıştırıyoruz. Tavuk kanatları içine koyup sosa buluyoruz. 2 saat üstünü kapatıp buzdolabında bekletiyoruz. Dinlenmiş etleri fırın tepsisine koyup önceden ısınmış fırında 180 derecede yavaş yavaş pişiriyoruz. Arada alt üst edebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

 

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